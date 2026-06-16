Senidah u podcastu IN magazina iskreno o gubitku majke: ''Kad je ona otišla, ja sam sama sebi...''

Senidah je u novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN magazin" otvorila dušu o gubitku majke.

Regionalna glazbenica Senidah u novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN magazin" progovorila je o jednom od najtežih trenutaka u svom životu, gubitku majke.

Pjevačica je iskreno priznala kako se s takvim gubitkom, unatoč onome što ljudi često govore, ne postaje nužno lakše nositi.

"Kažu, s vremenom postaje lakše, ali definitivno ne. Mislim, ti samo naučiš da živiš s tim. I to je to", rekla je Senidah.

Senidah - 1 Foto: In Magazin

Dodala je kako praznina nakon odlaska voljene osobe uvijek ostaje prisutna, bez obzira na vrijeme koje prolazi.

"Ti uvijek osjećaš tu prazninu", priznala je glazbenica.

Majka joj je, kako kaže, bila najveći oslonac u životu. Dok je bila uz nju, Senidah je osjećala sigurnost i slobodu da bude ranjiva, neodgovorna ili nesavršena, znajući da ima nekoga tko stoji iza nje.

"Kad je bila ona tu, tu je ona bila oslonac i ja sam mogla biti i neodgovorna i ovakva i onakva, a kad je ona otišla, ja sam sama sebi svoj oslonac", ispričala je.

Osim o majci, Senidah je u podcastu progovorila i o odrastanju bez oca te glasinama da je bila muško. Više pogledajte OVDJE.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.

A gošća nam je već bila i glumica Marijana Mikulić, podcast pogledajte OVDJE.

Prije Senide u podcastu je gostovala i Neda Ukraden, cijeli video pogledajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Preminula je zvijezda turske serije Mostovi života, samo dan prije proslavila je 35. rođendan

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate se ove naše misice? Zna se gdje je danas, nešto se itekako promijenilo