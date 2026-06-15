Sjećate li se omraženog Draca? Danas privlači pažnju iz sasvim drugog razloga

Tom Felton, dječja zvijezda koja je svjetsku slavu stekla kao Draco Malfoy u serijalu Harry Potter, odrastao je pred kamerama, izgradio uspješnu karijeru nakon čarobnjačke franšize kroz filmove, serije i knjigu memoara te danas ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije.

Vijest da se Tom Felton navodno ponovno pridružio ekskluzivnoj aplikaciji za upoznavanje Raya nakon prekida dugogodišnje veze s Roxanne Danya ponovno je potaknula interes javnosti za jednog od najprepoznatljivijih glumaca svoje generacije.

Iako će ga većina zauvijek pamtiti kao Draca Malfoya iz filmskog serijala "Harry Potter", Feltonova priča započela je mnogo prije nego što je zakoračio u Hogwarts.

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Tom Felton - 3 Foto: Profimedia

Tom Felton - 6 Foto: Profimedia

Tom Felton rođen je 22. rujna 1987. godine u Epsomu u engleskoj grofoviji Surrey. Odrastao je s trojicom starije braće, a već kao dječak pokazivao je interes za glumu i nastupe. Prve korake napravio je kroz televizijske reklame, da bi ubrzo dobio i prve filmske uloge.

Njegov veliki filmski debi stigao je 1997. godine u obiteljskoj komediji "The Borrowers", a dvije godine kasnije pojavio se uz Jodie Foster i Chow Yun-Fata u povijesnoj drami "Anna and the King". Upravo su ti projekti otvorili vrata dječaku koji će ubrzo postati jedno od najpoznatijih lica filmske industrije.

Tom Felton - 1 Foto: YouTube Screenshot

Tom Felton - 2 Foto: YouTube Screenshot

Godine 2000. Felton je prošao audiciju za ekranizaciju romana J.K. Rowling. Zanimljivo je da u početku nije bio upoznat s knjigama o Harryju Potteru, no njegov talent bio je dovoljan da osvoji producente. Uloga Draca Malfoya, Harryjeva najvećeg školskog suparnika, promijenila mu je život.

Samo 13 godina imao je kada je počelo snimanje prvog filma "Harry Potter i Kamen mudraca", a tijekom sljedećih deset godina odrastao je pred kamerama zajedno s Danielom Radcliffeom, Emmom Watson i Rupertom Grintom.

Tom Felton - 2 Foto: Profimedia

Tom Felton - 9 Foto: Profimedia

Za potrebe uloge Felton je redovito morao bojati svoju prirodno smeđu kosu u prepoznatljivu platinasto plavu nijansu. Tijekom godina snimanja kroz kosu mu je prošlo na stotine tretmana izbjeljivanja, zbog čega je često znao govoriti kako je održavanje Malfoyevog izgleda bilo jedan od najzahtjevnijih dijelova posla.

Iako je na ekranu glumio negativca, iza kulisa bio je poznat kao jedan od najduhovitijih članova glumačke ekipe. Posebno je ostao zapamćen po prijateljstvu s Watson, koja je godinama kasnije priznala da je kao djevojčica bila zaljubljena u njega.

Tom Felton - 5 Foto: Profimedia

Tom Felton - 12 Foto: Profimedia

Nakon završetka serijala 2011. godine, Felton je krenuo graditi karijeru izvan čarobnjačkog svijeta. Pojavio se u filmovima "Rise of the Planet of the Apes", "Belle", "A United Kingdom" i "Megan Leavey", dok je na televiziji ostvario zapažene uloge u serijama "Murder in the First" i "Origin".

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Posebnu pažnju privukao je kada se pridružio popularnoj seriji "The Flash". U trećoj sezoni tumačio je Juliana Alberta, forenzičara iz policije Central Cityja, čime je stekao novu bazu obožavatelja među ljubiteljima superherojskih priča.

Tom Felton - 7 Foto: Profimedia

Tom Felton - 11 Foto: Profimedia

Godine 2022. objavio je autobiografsku knjigu "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard". U memoarima je otvoreno govorio o odrastanju pod svjetlima reflektora, pritiscima slave, borbi s mentalnim zdravljem te odnosima koje je izgradio tijekom snimanja Harryja Pottera.

Posebnu pozornost izazvali su dijelovi knjige posvećeni Emmi Watson. Iako su godinama kružile glasine o njihovoj romansi, Felton je pojasnio da nikada nisu bili u vezi, ali da je među njima uvijek postojala posebna povezanost i duboko prijateljstvo.

Tom Felton - 4 Foto: Profimedia

Tom Felton - 15 Foto: Profimedia

Za razliku od mnogih kolega, Felton je privatni život uglavnom držao podalje od javnosti. Posljednjih godina bio je u vezi s dizajnericom nakita Roxanne Danya, no strani mediji sada pišu da je par prekinuo nakon šest godina veze.

Glumac je ranije više puta isticao kako mu je privatnost iznimno važna te da nastoji živjeti što normalnijim životom izvan Hollywooda.

Tom Felton - 8 Foto: Profimedia

Tom Felton - 14 Foto: Profimedia

Osim glume, Felton se posljednjih godina posvetio glazbi, pisanju i radu na društvenim mrežama, gdje redovito komunicira s milijunima obožavatelja. Čest je gost konvencija posvećenih Harryju Potteru, a sudjelovao je i u specijalu "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", koji je okupio originalnu glumačku postavu. Protekle kazališne sezone vratio se ulozi Draca Malfoyja u brodvejskoj adaptaciji kazališne drame "Harry Potter i prokleto dijete", a na premijeri ga je podržao i originalni Harry Potter Daniel Radcliffe.

Iako je prošlo više od dva desetljeća otkako je prvi put obukao školsku uniformu Slytherina, Felton i dalje ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica generacije koja je odrasla uz Harryja Pottera. Danas, s bogatom karijerom iza sebe i brojnim projektima pred sobom, pokazuje da je mnogo više od dječaka kojeg je svijet upoznao kao Draca Malfoya.

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