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Senidah ekskluzivno u novom podcastu IN magazina o glasinama: ''Kažu mi da sam bila muško...''

Piše Julija Bačić Barać, Danas @ 12:19 Celebrity komentari
Senidah - 2 Senidah - 2 Foto: In Magazin

Senidah se u novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN Magazin" osvrnula na jednu od najbizarnijih glasina koje su godinama kružile o njoj te bez zadrške odgovorila na tvrdnje da je nekada bila muškarac.

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