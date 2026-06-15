Senidah ekskluzivno u novom podcastu IN magazina o glasinama: ''Kažu mi da sam bila muško...''

Senidah se u novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN Magazin" osvrnula na jednu od najbizarnijih glasina koje su godinama kružile o njoj te bez zadrške odgovorila na tvrdnje da je nekada bila muškarac.

Regionalna glazbena zvijezda Senidah gostovala je u novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN Magazin", gdje se dotaknula i neobičnih glasina koje godinama kruže o njoj.

Pjevačica je prokomentirala tvrdnje pojedinaca koji su širili priče da je nekada bila muškarac, poručivši kako takve navode smatra apsurdnima.

"To nema veze s mozgom. Kažu mi da sam bila muško. I da jesam, ali nisam, mislim. I kao, oni znaju. Oni to znaju, oni... ja, evo, znam ja... Ti znaš ti, znaš ti", rekla je Senidah kroz smijeh.

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Objasnila je i kako njezin izgled, zbog kojeg su se razvile takve glasine, zapravo nasljeđuje od obitelji.

"To mi je sve od bake moje, ona ima sve ovo jako", dodala je glazbenica pokazujući svoju čeljust.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

Senidah - 3 Foto: M.P./ATAImages/Pixsell

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.

A gošća nam je već bila i glumica Marijana Mikulić, podcast pogledajte OVDJE.

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Prije Senidah u podcastu je gostovala i Neda Ukraden, cijeli video pogledajte OVDJE.

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