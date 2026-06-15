Naš pjevač potresen nakon smrti člana obitelji: "Stigla je zadnja zora..."

Jure Brkljača emotivnom se objavom oprostio od svog djeda, koji je preminuo u 91. godini.

Naš pjevač Jure Brkljača podijelio je tužnu vijest sa svojim pratiteljima te otkrio da je preminuo njegov voljeni djed, kojeg je od milja zvao dida.

Emotivnom objavom oprostio se od čovjeka koji je imao posebno mjesto u njegovu životu, ali i u njegovoj glazbenoj priči.

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"Stigla je zadnja zora za mog dida u 91. godini. Ovaj spot će biti naša vječna uspomena uz sve ostale lipe uspomene. Umrit u postole, a ne u posteju. Baš tako. Počivao u miru", napisao je Brkljača uz isječak iz spota za pjesmu "Umrit u postole".

Jure Brkljača Foto: Nino Šeperić

Jure Brkljača - 3 Foto: PR

Jure Brkljača - 1 Foto: Branko Viljac/PR

Posebnu simboliku cijeloj priči daje činjenica da je upravo njegov dida imao ulogu u spotu za pjesmu "Umrit u postole", koju je napisao legendarni Rajko Dujmić. Spot je tako postao trajna uspomena na njihovu povezanost, ali i svojevrsni hommage čovjeku koji je obilježio Jurin život.

Pjesma "Umrit u postole" od samog je izlaska nosila snažnu emociju i poruku o životu proživljenom punim plućima, a nakon ove tužne vijesti dobila je dodatnu težinu. Stihovi i naslov pjesme danas zvuče gotovo kao oproštajna poruka njegovom djedu, koji je, kako je Jure napisao, otišao "u postolama, a ne u postelji".

Brojni pratitelji, prijatelji i kolege u komentarima su izrazili sućut pjevaču i njegovoj obitelji te mu poslali riječi podrške u teškim trenucima. Iako je rastanak bolan, uspomene koje su zajedno stvorili, a među njima i one zabilježene u spotu, ostat će trajni podsjetnik na njihovu bliskost.

Početkom godine je bio na operaciji uha, o čemu više čitajte OVDJE.

Jure se krajm prošle godine pohvalio da je postao stric, o čemu više čitajte OVDJE.

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