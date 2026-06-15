Naš pjevač potresen nakon smrti člana obitelji: "Stigla je zadnja zora..."

Jure Brkljača emotivnom se objavom oprostio od svog djeda, koji je preminuo u 91. godini.
Naš pjevač Jure Brkljača podijelio je tužnu vijest sa svojim pratiteljima te otkrio da je preminuo njegov voljeni djed, kojeg je od milja zvao dida.3 vijesti o kojima se priča dolazi u arenu zagreb! Znate li s kojim je folkerom Modrić dobar prijatelj? ''Luka je moj brat, želim im od srca da pobijede'' u 33. godini U helikopterskoj nesreći poginuo glazbenik: Evo što je objavio samo nekoliko sati prije tragedije ''komad uživa'' Nauljena Šuput na jahti pozirala u badiću iz kojeg je izvirilo malo previše
Emotivnom objavom oprostio se od čovjeka koji je imao posebno mjesto u njegovu životu, ali i u njegovoj glazbenoj priči.
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"Stigla je zadnja zora za mog dida u 91. godini. Ovaj spot će biti naša vječna uspomena uz sve ostale lipe uspomene. Umrit u postole, a ne u posteju. Baš tako. Počivao u miru", napisao je Brkljača uz isječak iz spota za pjesmu "Umrit u postole".
Jure Brkljača Foto: Nino Šeperić
Jure Brkljača - 3 Foto: PR
Jure Brkljača - 1 Foto: Branko Viljac/PR
Posebnu simboliku cijeloj priči daje činjenica da je upravo njegov dida imao ulogu u spotu za pjesmu "Umrit u postole", koju je napisao legendarni Rajko Dujmić. Spot je tako postao trajna uspomena na njihovu povezanost, ali i svojevrsni hommage čovjeku koji je obilježio Jurin život.
Pjesma "Umrit u postole" od samog je izlaska nosila snažnu emociju i poruku o životu proživljenom punim plućima, a nakon ove tužne vijesti dobila je dodatnu težinu. Stihovi i naslov pjesme danas zvuče gotovo kao oproštajna poruka njegovom djedu, koji je, kako je Jure napisao, otišao "u postolama, a ne u postelji".
Brojni pratitelji, prijatelji i kolege u komentarima su izrazili sućut pjevaču i njegovoj obitelji te mu poslali riječi podrške u teškim trenucima. Iako je rastanak bolan, uspomene koje su zajedno stvorili, a među njima i one zabilježene u spotu, ostat će trajni podsjetnik na njihovu bliskost.
Početkom godine je bio na operaciji uha, o čemu više čitajte OVDJE.
Jure se krajm prošle godine pohvalio da je postao stric, o čemu više čitajte OVDJE.
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