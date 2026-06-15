Lana Jurčević prvi put pokazala drugu kćerkicu koju je rodila na sam Uskrs: ''Ista mama!''

Dva mjeseca nakon poroda, Lana Jurčević prvi je put pokazala svoju drugu kćerkicu Meli, a preslatka snimka bebe u njezinu naručju odmah je osvojila Instagram.
Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević raznježila je svoje pratitelje na Instagramu objavom u kojoj je prvi put pokazala svoju drugu kćerkicu Meli, koju je rodila na sam Uskrs.3 vijesti o kojima se priča dolazi u arenu zagreb! Znate li s kojim je folkerom Modrić dobar prijatelj? ''Luka je moj brat, želim im od srca da pobijede'' u 33. godini U helikopterskoj nesreći poginuo glazbenik: Evo što je objavio samo nekoliko sati prije tragedije ''komad uživa'' Nauljena Šuput na jahti pozirala u badiću iz kojeg je izvirilo malo previše
Lana je podijelila simpatičan video u kojem djevojčica leži u njezinu naručju, a uz snimku je napisala duhovit opis koji je odmah osvojio pratitelje.
''Kaže ona: ‘Odo ja iz kadra!’ 2 mjeseca su prošla VEĆ… ili TEK?! #MeliSeVeseli #MELI al nam je zabavno. I, je l' na mamu ili tatu?! Btw, ja ću ju POJEST!!'', napisala je Lana.
Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare, a pratitelji su se odmah uključili u raspravu o tome na koga malena više nalikuje.
Pogledaji ovo Celebrity U helikopterskoj nesreći poginuo glazbenik: Evo što je objavio samo nekoliko sati prije tragedije
''Ista mamaaaa!'', ''Meni je mala Lana'', ''A dušice slatke'', ''Medenaa'', pišu im.
Podsjetimo, Lana je svoju drugu kćerkicu rodila na Uskrs, a vijest o prinovi tada je oduševila njezine obožavatelje. Sada je prvi put odlučila pokazati djelić njihove svakodnevice te otkriti koliko uživa u majčinstvu i zajedničkim trenucima s malenom Meli.
Pogledaji ovo Celebrity Što se dogodilo njihovim licima? Plastični kirurzi analizirali lica supermodela nakon brojnih zahvata
Lana i partner Filip Kratofil osim Meli imaju i kćerkicu Maylu Lily, a pjevačica je nedavno dala rijedak uvid u vezu sa samozatajnim partnerom.
Više o tome pročitajte OVDJE.
Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.
1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Nova Miss Universe Hrvatske o poznatom ocu i životu van Hrvatske: ''Znala sam što smijem''
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Gdje je danas Kim Verson? Kao tinejdžerica osvojila je srca Hrvata, a ovako danas izgleda
Pogledaji ovo Celebrity Jakov Jozinović objavio album prvijenac: ''Ja za čuda letim'' postao je stvarnost