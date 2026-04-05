Lana Jurčević dala rijedak uvid u vezu sa samozatajnim partnerom: ''Nismo savršeni. Bilo je dana...''

Lana Jurčević uz novu objavu otvoreno je progovorila o vezi sa svojim partnerom. Iskreno je priznala i da su imali uspone i padove kroz koje su zajedno prolazili.

Naša glazbenica Lana Jurčević sitno broji do dolaska svoje druge kćeri, a najnovijom objavom na društvenim mrežama dala je rijedak uvid u svoj odnos s partnerom Filipom Kratofilom.

Uz nježnu fotografiju na kojoj Filip drži ruku na njezinom trudničkom trbuhu, Lana je podijelila dio njihove svakodnevice.

''Antiinstagramski 'brak'. U kojem nisu samo idlične slike i priče, pa onda šok svima: rastava. A naša priča ide ovako: skoro 9 godina zajedno. Jedna mala već trči po kući, druga samo što nije pokucala na vrata.

A mi? Mi surfamo na valovima od ''Dođi da te zagrlim'', do ''Ne obraćaj mi se danas više'', započela je.

''Nismo savršeni. Bilo je dana kad smo šutjeli više nego pričali. I kad smo si sve po spisku... Kad smo se gledali preko sobe i mislili: ''Kako smo uopće došli do ovdje?'' I onda bi opet došao neki mali trenutak – ja ne znam koji on to superpower ima, ali me i najljuću zna nasmijati. I to s takvom nekom gluposti da se ni dijete u vrtiću tom ne bi nasmijalo'', dodala je.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Hectora? I dalje je nestvarno zgodan, a brak je razvrgnuo zbog kolegice glumice

''Naučili smo da ljubav nisu samo leptirići i da ima perioda kad dišemo na škrge pa neprospavane noći, borba svakog za sebe samog, pa planovi koji propadnu... Ali i ovo — ruka na trbuhu i osjećaj da, unatoč svemu, gradimo nešto stvarno i veliko i da idemo dalje. Jer, ljudi kad dobiju djecu su na najvećem testu. Sve se mijenja. Mijena se dinamika svega, mijenjaju se i ljudi. Testiraju se granice, testira se međusobni odnos, partnerski, roditeljski...Testira se strpljenje, kapaciteti, trajanje baterija svakog od nas, zbrajanje koliko je tko čega napravio… i tako možemo u nedogled'', napisala je.

''Ali još uvijek smo team. Ponekad klimav, tvrdoglav, svatko tupi po svom, pa onda oboje popustimo. I zato smo i dalje u team-u. A valjda smo nešto i naučili nakon prvog puta. Pametniji, iskusniji? Nadam se . P.s. Objeručke prihvaćamo savjete oko toga kako preživjeti dolazak još jedne bebe i hendlanje toddlera u isto vrijeme u noćima bez kraja'', zaključila je.

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova nećakinja za Uskrs pokazala dio sebe koji dosad nije dijelila javno

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Jadranka Kosor u centru Zagreba privukla poglede luksuznim modnim dodatkom

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Skinuo majicu i pokazao mišiće: Najzgodniji hrvatski zet ponovno sve ostavio bez riječi!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bivša misica privedena na snimanju spota Alke Vuice? Obje su se oglasile na Instagramu