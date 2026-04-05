Thompsonova nećakinja za Uskrs pokazala dio sebe koji dosad nije dijelila javno

Lejdi Perković Jarnec uoči Uskrsa prvi je put otkrila dio sebe koji je dosad držala izvan fokusa, a objavom koja je privukla pažnju tek je naznačila ovu kreativnu priču.
Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, ovog je Uskrsa iznenadila pratitelje na društvenim mrežama objavom koja je otkrila jednu njezinu dosad manje poznatu stranu.
Naime, podijelila je svoju umjetničku strast koju, kako kaže, već dugo nosi u sebi, ali je tek sada odlučila pokazati javnosti. U objavi koja je stigla dan uoči Uskrsa, Lejdi je predstavila svoju umjetničku kreaciju.
Riječ je o modernoj interpretaciji poznatog motiva ''Posljednje večere'', izrađenoj u 3D tehnici s pozlatom, koja odmah privlači pažnju detaljima i izvedbom.
Pogledaji ovo Nekad i sad Nekadašnji zavodnik iz domaćih serija danas živi daleko od reflektora, evo kako izgleda!
''Umjetnost je dio mene već jako dugo, ali tek sada sam spremna pokazati i vama. Ususret Uskrsu prvu sliku koju vam želim pokazati je ova moderna interpretacija Posljednje večere u 3D-u s pozlatom'', rekla je u videu na društvenim mrežama.
Ovim potezom Lejdi je napravila svojevrsni iskorak i otvorila novo poglavlje, otkrivši talent koji do sada nije bio u prvom planu. Komentari ispod objave nizali su se jedan za drugim.
Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Hectora? I dalje je nestvarno zgodan, a brak je razvrgnuo zbog kolegice glumice
''Ajme predivno'', ''Prekrasno'', ''Predivno ženo'', ''Kako lijepo'', ''Bravo Lejdi! Prekrasno'', ''Wow ovo je predivno'', ''Savršeno'', ''Divota'', ''Wow'', samo je dio komentara s društvenih mreža.
Inače, Lejdi se prošle godine u lipnju udala za plesača Ivana Jarneca, na svadbi im je zapjevao i sam Thompson. Više o tome pisali smo OVDJE.
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Špica je pred Uskrs bila u punom sjaju, svi su gledali tko se od poznatih prošetao!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Skinuo majicu i pokazao mišiće: Najzgodniji hrvatski zet ponovno sve ostavio bez riječi!
Pogledaji ovo Nekad i sad Od slave do uhićenja i ovisnosti: Život dječje zvijezde nije bio bajka