Sjećate se Hectora? I dalje je nestvarno zgodan, a brak je razvrgnuo zbog kolegice glumice

Početkom 2000-ih latinoameričke sapunice bile su pravi televizijski fenomen, a među njima se posebno izdvojila serija u kojoj je glumio Sebastián Rulli.

Hit-serija ''Rubi'' početkom 2000-ih prikovala je brojne gledatelje uz male ekrane. Uz snažnu glumačku postavu posebno se istaknuo i Sebastián Rulli, koji je utjelovio zgodnog Héctora Ferrera, beznadno zaljubljenog u glavnu junakinju Rubi, koju je igrala Bárbara Mori.

Danas 50-godišnji Rulli upravo tu ulogu smatra jednom od važnijih u svojoj karijeri. Osim u ''Rubi'', pojavio se i u drugim popularnim serijama poput ''Teresa'', ''Vrtlog života'' i ''I bogati plaču''. Prije nego što se posvetio glumi, radio je kao model, a njegov privatni život često je bio u središtu pozornosti.

Godine 2007. oženio je dugogodišnju partnericu Ceciliju Galliano na skromnoj i tajnoj ceremoniji s tek 27 uzvanika. Tri godine kasnije dobili su sina, no već 2011. njihov je brak završio iz nepoznatih razloga.

Rulli je 2014. započeo vezu s poznatom glumicom Angelique Boyer, najpoznatijom po ulozi u seriji ''Rebelde''. Upoznali su se još 2010. na snimanju ''Terese'', dok je on još bio u braku, a zbližili su se tijekom rada na telenoveli ''Vrtlog života'' nekoliko godina kasnije.

Iako su kružile glasine da je njihova romansa započela i ranije — što je tvrdila i njegova bivša partnerica — par se na to nije obazirao. Danas su i dalje zajedno i uživaju u stabilnoj vezi.

Ono što će mnogi prvo primijetiti je i Sebastianov izgled. Od samih početaka slovio je za zavodnika, a i danas na ulasku u šesto desetljeće života izgleda nestvarno dobro.

