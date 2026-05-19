Legendarni Dudek u životu se bavio i politikom, a njegove izjave još se pamte

Martin Sagner nije bio samo glumac, bio je simbol jednog vremena, čovjek čije su lice, govor i toplina kroz lik legendarnog Dudeka obilježili generacije gledatelja i zauvijek ostali dio hrvatske televizijske povijesti.

Kada se spomene ime Martina Sagnera, gotovo svima u Hrvatskoj prva je asocijacija – Dudek. Lik dobrodušnog, poštenog i pomalo naivnog podravskog seljaka iz kultnih ''Gruntovčana'' postao je simbol jednog vremena, ali i mnogo više od televizijske uloge. Iza tog legendarnog lika stajao je izniman glumac, kazališni umjetnik i čovjek koji je desetljećima obilježavao hrvatsku kulturnu scenu.

Martin Sagner rođen je 11. kolovoza 1932. godine u Novigradu Podravskom, u srcu Podravine. Upravo je taj kraj snažno obilježio njegov identitet, govor i kasniji umjetnički izraz. Odrastao je u skromnim uvjetima, među ljudima čiji će mentalitet kasnije vjerno prenijeti na televizijske ekrane.

Još kao dječak pokazivao je interes za glumu i scenski nastup. Iako je dolazio iz male sredine, vrlo rano je znao da želi umjetnički put. Nakon školovanja odlazi u Zagreb gdje upisuje Akademiju dramske umjetnosti, a diplomirao je 1955. godine.

Nakon završetka Akademije započeo je profesionalni kazališni život u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu. Tamo je brusio zanat i pokazivao veliki raspon glumačkog talenta – od komedije do ozbiljne drame.

Kasnije prelazi u zagrebačko Satiričko kazalište Jazavac, današnji Kerempuh, gdje dodatno gradi reputaciju sjajnog karakternog glumca. Dugi niz godina bio je i član kazališta Komedija, u kojem je ostvario niz zapaženih uloga.

Iako ga je publika često doživljavala prvenstveno kao komičara, kolege su isticale njegovu ozbiljnost, disciplinu i izniman osjećaj za dramske likove. Tumačio je djela Krleže, Čehova i brojnih domaćih autora, a posebno je volio kajkavski izričaj.

Pravi preokret u njegovoj karijeri dogodio se 1975. godine kada je redatelj Krešo Golik snimio seriju ''Gruntovčani'' prema scenariju Mladena Kerstnera.

Martin Sagner dobio je ulogu Andrije Katalenića, poznatijeg kao Dudek.

Iako tada nitko nije mogao predvidjeti kakav će fenomen serija postati, Dudek je gotovo preko noći osvojio publiku. Njegova dobrota, poštenje i jednostavnost bili su potpuna suprotnost lukavosti i interesima drugih likova u selu Gruntovec.

Sagner je Dudeka igrao nevjerojatno prirodno. Publika je imala osjećaj da ne glumi, nego da je upravo takav čovjek. Mnogi su vjerovali da je i privatno isti kao njegov televizijski lik.

Jedna od Dudekovih izjava koja se i dalje pamti bila je zasigurno ona koju je obvezno pratio i Dudekov zabrinuti pogled "Isusek, Isusek, kaj mi bu ve Regica rekla", ili ona koja je dovoljno govorila o njegovoj skromnosti kao vrlini "Meni je milejše pod svojom hruškom gladen biti neg se bogatstvo sveta imeti" ili pak "Isusek, Isusek, mi je Pikača pobegla".

Sam glumac kasnije je često govorio kako mu je Dudek donio ogromnu popularnost, ali i određeni teret. Unatoč tome, nikada nije bježao od te uloge. Bio je svjestan koliko je značila publici i koliko je snažno obilježila hrvatsku televizijsku povijest.

Iako je Dudek ostao njegova najpoznatija uloga, Martin Sagner ostvario je bogatu karijeru na filmu i televiziji.

Martin Sagner i Smiljka Bencet Jagarić, Dudek i Regica

Publika ga pamti iz serija i filmova poput: ''Velo misto'', ''Nepokoreni grad'', ''Inspektor Vinko'', ''Mejaši'', ''Neuništivi''.

Pojavljivao se i u brojnim televizijskim dramama, humorističnim emisijama i kazališnim adaptacijama.

Početkom 1990-ih Martin Sagner kratko se uključio i u politiku. Bio je zastupnik HDZ-a u Hrvatskom saboru u prvim godinama hrvatske neovisnosti.

Ipak, politika ga nije dugoročno privlačila pa se ubrzo vratio umjetnosti i kazalištu. Kasnije je znao reći da se mnogo bolje osjećao među glumcima nego među političarima.

Privatno je bio poznat kao vrlo jednostavan, neposredan i duhovit čovjek. Volio je Podravinu i često joj se vraćao. Nikada nije skrivao svoje korijene niti je pokušavao glumiti zvijezdu.

U kasnijim godinama imao je zdravstvenih problema, ali je i dalje povremeno nastupao te gostovao u medijima. Publika ga nikada nije zaboravila.

Preminuo je 12. studenoga 2019. godine u Zagrebu, u 88. godini života.

