Potresna tragedija u Drnišu odjeknula je i kod Blanke Vlašić: "Daj im snagu..."

Blanka Vlašić emotivnom je objavom na Instagramu podijelila molitvu za tragično ubijenog Luku Milovca i njegovu obitelj
Blanka Vlašić emotivnom se objavom oprostila od tragično preminulog Luke Milovca, mladića čija je smrt posljednjih dana potresla cijelu Hrvatsku.
Proslavljena hrvatska atletičarka na svom je profilu na Instagramu podijelila dirljivu molitvu posvećenu Luki i njegovoj obitelji, uz sliku mladića i simbol slomljenog srca.
"Molitva za Luku i njegovu obitelj", napisano je na objavi koju je Blanka podijelila sa svojim pratiteljima, a u tekstu molitve zaziva se mir za Lukinu dušu te snaga za njegovu obitelj i sve koji tuguju zbog njegove smrti.
"Gospodine Bože, danas Ti predajemo našeg Luku, dragog sunarodnjaka koji nas je napustio. Primi ga u svoje naručje puno ljubavi i podari njegovoj duši mir koji zaslužuje, mir koji nikada neće prestati. Budi mu svjetlo nakon zemaljskih tama i dom u kojem više nema straha, boli ni suza. Molimo Te i za njegovu obitelj i sve koji danas tuguju. Uđi u njihovu bol sada kada riječi više ne mogu pomoći i zacijeli njihova slomljena srca svojom prisutnošću. Daj im snagu za svaki trenutak koji dolazi i vjeru da je Luka već sada nasmiješen u vječnosti s Tobom. Gospodine, blagoslovi ovu našu zemlju i čuvaj svaku dušu, a Luki podari pokoj vječni. Počivao u miru Božjem. Amen", stoji u molitvi za tragično preminulog 19-godišnjaka.
Vijest o smrti mladog Luke Milovca, maturanta kojeg je ubio osuđivani ubojica Kristijan Aleksić, šokirala je hrvatsku javnost, a društvene mreže preplavljene su oproštajnim porukama prijatelja, poznanika i brojnih građana koji izražavaju tugu i nevjericu zbog tragedije. Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti upravo zbog toga što je protekle tri godine Aleksić bio na slobodi, unatoč tome što mu je policija u više navrata pronašla streljivo i ručno rađeno oružje, dok su ga se građani Drniša bojali.
Blankina objava posebno je odjeknula među njezinim pratiteljima zbog snažne i emotivne poruke vjere, suosjećanja i zajedništva u trenucima velike tuge.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.