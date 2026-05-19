Hrvatska plesačica objavila je veliku novost uz preslatku fotografiju: ''Zauvijek ljubav!''

Hrvatska plesačica i influencerica Petra Jeričević podijelila je najljepše vijesti sa svojim pratiteljima, rodila je djevojčicu.
Hrvatska plesačica i influencerica Petra Jeričević podijelila je najsretnije životne vijesti – postala je mama djevojčice kojoj je dala ime Rita.3 vijesti o kojima se priča ''Mnogi misle...'' Nenad Tatarinov progovorio o predrasudama s kojima se susreće nakon životnog zaokreta dugo se oporavljala Cunami joj je promijenio život zauvijek: Preživjela je katastrofu koja joj je odnijela ljubav života objavio emotivne prizore Nikola Karabatić oženio se lijepom Francuskinjom nakon 15 godina veze
Sretnu vijest Petra je otkrila emotivnom objavom na društvenim mrežama, uz nježnu crno-bijelu fotografiju novorođenčeta i kratku poruku ''Forever love'' te da se djevojčica rodila 18. svibnja. Objava je u kratkom roku prikupila brojne čestitke pratitelja, prijatelja i kolega iz javnog života.
Pogledaji ovo Celebrity Severinin dekolte izazvao pravu pomutnju na zagrebačkom događaju
Petra je u braku s plesačem Franom Žuglićem, a svoju ljubav slavili su čak dvaput – prvo intimnim vjenčanjem na Korčuli, u Petrinu drugom domu, a potom u Zagrebu velikim slavljen na kojem je, naravno, dominirao ples.
Više pogledajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Marijana Mikulić sasvim iskreno o pritisku savršenog roditeljstva: ''Meni se povraća od toga''
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Sve oči bile su uprte u neobičan modni dodatak Maje Šuput
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Crveni tepih gorio: Seksi outfit Antonije Stupar Jurkin nitko nije mogao ignorirati