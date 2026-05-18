Ivana Kovač oživjela jedan od najvećih hitova svog oca: "Tu pjesmu slušam od djetinjstva"

Ivana Kovač objavila je obradu velikog hita "Malo mi je jedan život" s tobom, koji u originalu izvodi njen otac Mišo Kovač. Upravo će se s tom pjesmom predstaviti na CMC festivalu u Vodicama 13. lipnja.

Najljepša ljetna pozornica dobro joj je poznata jer je ondje već više puta nastupala, a posljednji put publici se predstavila zaraznim singlom "Ovisan".

"Pisma je predivna, sama po sebi nosi posebnu emociju, a Leo Škaro i Toni Rajnović dali su joj novo ruho. Prvi put sam je čula kada sam bila jako mala, imala sam nekih sedam ili osam godina. Ona je prva na listi pjesama s albuma ‘Ivana piva ćaću’ i nekako se sama nametnula kada je Toni slao aranžmane. Znali smo da upravo s njom moramo krenuti. A što se tiče pivanja ćaćinih pisama, već sam navikla", rekla je Ivana.

Glazbu za pjesmu napisao je Đorđe Novković, tekst potpisuje Marina Tucaković, dok su za novi aranžman zaslužni Toni Rajnović i Leo Škaro.

Originalnu verziju pjesme "Malo mi je jedan život s tobom" Mišo Kovač objavio je 1987. godine, a pjesma je ubrzo postala jedan od njegovih najvećih hitova. Iste je godine predstavio i istoimeni album na kojem su se našli bezvremenski klasici poput "Svi pjevaju, ja ne čujem", "Poljubi zemlju" i "Slušaj majko, moju pjesmu", kao i brojne druge pjesme koje publika rado sluša i danas.

