Ovako se slavi Darina pobjeda! Bugari priredili nezaboravan doček svojoj eurovizijskoj kraljici

Bugarska je priredila spektakularan doček svojoj eurovizijskoj pobjednici Dari nakon povratka iz Beča, gdje je pjesmom "Bangaranga" ostvarila povijesni trijumf na Eurosongu 2026.

Stotine obožavatelja okupile su se u zračnoj luci Vasil Levski u Sofiji kako bi pozdravile novu nacionalnu heroinu, a atmosfera je od samog početka podsjećala na veliko slavlje.

Crveni tepih, bugarske zastave, transparenti i flash mob uz pobjedničku pjesmu obilježili su njezin dolazak, dok su pojedini fanovi nosili i tradicionalne kukeri kostime, simbol bugarske folklorne tradicije. Dara je iz aviona izašla držeći eurovizijski trofej, a okupljene je odmah pozdravila emotivnim riječima.

"Bangaranga svima! Volim vas puno, hvala vam što ste ovdje, hvala vam na podršci! Upravo smo uspjeli napraviti nešto jako veliko za bugarsku glazbu", poručila je pjevačica okupljenim fanovima u zračnoj luci.

Osim obožavatelja, dočekali su je i brojni državni dužnosnici, među kojima ministar kulture Evtim Milošev, gradonačelnik Sofije Vasil Terziev te predstavnici Bugarske nacionalne televizije. Mnogi su njezinu pobjedu opisali kao povijesni trenutak za bugarsku glazbu i kulturu.

DARA je pobjedu na Eurosongu ostvarila 16. svibnja u Beču, i to s najvećom razlikom glasova u 70-godišnjoj povijesti natjecanja. Njezina pjesma "Bangaranga" vrlo brzo postala je regionalni i europski hit, ušla je i na dnevnu Spotifyjevu listu najstreamanijih izdanja na 12. mjestu, a slavlje zbog pobjede proširilo se diljem Bugarske.

Posebnu pažnju izazvale su i izjave njezine producentice Sanije Armutlieve, koja je istaknula kako iza Darinog uspjeha ne stoji samo talent, nego i ogromna disciplina i predan rad.

"Ovo je njezin trenutak. Ono što su ljudi vidjeli nije bio samo talent", rekla je za bugarske medije.

Nakon povijesnog uspjeha već su krenule rasprave o domaćinstvu Eurosonga 2027., a dosad su interes iskazali Sofija, Varna, Plovdiv i Burgas. Bugarska nacionalna televizija BNT u procesu je kreiranja producentskog tima, a s traženjem domaćina trebali bi započeti početkom ljeta.

Darin povratak u Sofiju tako se pretvorio u veliko nacionalno slavlje, a mnogi vjeruju da je njezina pobjeda označila početak nove ere bugarske glazbene scene.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.