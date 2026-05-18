Ovako se slavi Darina pobjeda! Bugari priredili nezaboravan doček svojoj eurovizijskoj kraljici

Bugarska je uz crveni tepih, flash mob i stotine obožavatelja spektakularno dočekala Daru nakon njezine povijesne pobjede na Eurosongu 2026. s pjesmom "Bangaranga".
Bugarska je priredila spektakularan doček svojoj eurovizijskoj pobjednici Dari nakon povratka iz Beča, gdje je pjesmom "Bangaranga" ostvarila povijesni trijumf na Eurosongu 2026.
Stotine obožavatelja okupile su se u zračnoj luci Vasil Levski u Sofiji kako bi pozdravile novu nacionalnu heroinu, a atmosfera je od samog početka podsjećala na veliko slavlje.
Crveni tepih, bugarske zastave, transparenti i flash mob uz pobjedničku pjesmu obilježili su njezin dolazak, dok su pojedini fanovi nosili i tradicionalne kukeri kostime, simbol bugarske folklorne tradicije. Dara je iz aviona izašla držeći eurovizijski trofej, a okupljene je odmah pozdravila emotivnim riječima.
Foto: Afp
Foto: Afp
Foto: Profimedia
"Bangaranga svima! Volim vas puno, hvala vam što ste ovdje, hvala vam na podršci! Upravo smo uspjeli napraviti nešto jako veliko za bugarsku glazbu", poručila je pjevačica okupljenim fanovima u zračnoj luci.
🇧🇬 Upon arriving back in Bulgaria, DARA's plane received a water salute to congratulate her on her #Eurovision 2026 win.— ESC Discord (@ESCdiscord) May 17, 2026
[🎥 BNT] pic.twitter.com/4HFtY1Nc91
Osim obožavatelja, dočekali su je i brojni državni dužnosnici, među kojima ministar kulture Evtim Milošev, gradonačelnik Sofije Vasil Terziev te predstavnici Bugarske nacionalne televizije. Mnogi su njezinu pobjedu opisali kao povijesni trenutak za bugarsku glazbu i kulturu.
DARA je pobjedu na Eurosongu ostvarila 16. svibnja u Beču, i to s najvećom razlikom glasova u 70-godišnjoj povijesti natjecanja. Njezina pjesma "Bangaranga" vrlo brzo postala je regionalni i europski hit, ušla je i na dnevnu Spotifyjevu listu najstreamanijih izdanja na 12. mjestu, a slavlje zbog pobjede proširilo se diljem Bugarske.
Posebnu pažnju izazvale su i izjave njezine producentice Sanije Armutlieve, koja je istaknula kako iza Darinog uspjeha ne stoji samo talent, nego i ogromna disciplina i predan rad.
Foto: Profimedia
Foto: Afp
Foto: Afp
"Ovo je njezin trenutak. Ono što su ljudi vidjeli nije bio samo talent", rekla je za bugarske medije.
Nakon povijesnog uspjeha već su krenule rasprave o domaćinstvu Eurosonga 2027., a dosad su interes iskazali Sofija, Varna, Plovdiv i Burgas. Bugarska nacionalna televizija BNT u procesu je kreiranja producentskog tima, a s traženjem domaćina trebali bi započeti početkom ljeta.
Darin povratak u Sofiju tako se pretvorio u veliko nacionalno slavlje, a mnogi vjeruju da je njezina pobjeda označila početak nove ere bugarske glazbene scene.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.