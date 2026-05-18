Nevjerojatno! Ulaznicu za koncert Jakova Jozinovića čekalo gotovo 44 tisuće ljudi

Ulaznicu za koncert Jakova Jozinovića u Areni Beograd, koja prima oko 19 tisuća ljudi, u jednom trenutku je čekalo gotovo 44 tisuće ljudi!

Vinkovačka senzacija Jakov Jozinović ne prestaje oduševljavati publiku diljem regije. Nakon što je održao čak 10 rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru, Slavonac je najavio koncert u najvećoj dvorani na našem području - beogradskoj Areni 24. listopada.

Prodaja ulaznica za koncert krenula je u ponedjeljak u podne, a interes publike je odmah srušio sva očekivanja.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Instagram Screenshot

Jakov Jozinović - 1 Foto: Instagram Screenshot

Jakov Jozinović Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Kako se može vidjeti na Instastoryjima, u jednom trenutku se u čekaonici našlo gotovo 44 tisuće ljudi, dok sama dvorana prima gotovo 19 tisuća posjetitelja.

"Beograde, jesmo spremni?", napisao je Jakov uoči prodaje ulaznica.

U ovoj dvorani često se održavaju koncerti najvećih zvijezda poput Severine, Lepe Brene, Aleksandre Prijović i ostalih, a 2008. održan je Eurosong.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Gordan Svilar

Jakov Jozinović - 1 Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Koncert u beogradskoj Areni najavio je na kraju desetog rasprodanog nastupa u Sava Centru.

