Glumac javno opleo po srpskom žiriju: ''Budale su oni koji Hrvatima nisu dali bodove''

Dragan Marinković Maca osvrnuo se na glasanje nacionalnih žirija na ovogodišnjem Eurosongu i jasno dao do znanja što misli o odluci srpskog žirija. Nije bio zadovoljan time što hrvatskim predstavnicama iz grupe Lelek nisu dali niti jedan bod.

Nakon finala 70. Eurosonga najviše reakcija izazvalo je glasanje nacionalnih žirija, posebno srpskog i hrvatskog.

Naime, hrvatske predstavnice iz grupe Lelek od srpskog žirija nisu dobile nijedan bod, dok je hrvatski žiri srpskim predstavnicima iz grupe Lavina dodijelio maksimalnih 12 bodova. Upravo zbog toga društvene mreže preplavili su komentari gledatelja iz cijele regije, a situaciju je sada komentirao i bosanskohercegovački glumac i voditelj Dragan Marinković Maca.

Maca nije skrivao razočaranje odlukom srpskog žirija te je otvoreno poručio da smatra kako je Hrvatska zaslužila bodove.

''Ne znam ni tko je bio stručni žiri. Oni koji Hrvatima nisu dali bodove... Budale. Žiri je inače kritičan, to su najveći promašaji među ljudima. Trebalo je dati bodove Hrvatima'', rekao je za Blic.

Osvrnuo se i na jednog člana žirija.

"Ivan Mileusnić, opasan pjevač? On je plesač. Nemojte me zezati. Neka su oni živi i zdravi, ali to je sve politika", dodao je.

Dotaknuo se i samog koncepta Eurosonga te poručio kako mu neke stvari vezane za natjecanje nisu jasne.

''Na kraju, kakve veze Eurosong ima s Azerbajdžanom i Australijom? Ili sam ja pobrkao geografiju. Koliko znam, nemaju pojma'', rekao je.

