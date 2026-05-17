Udala se 16-godišnja kći boksačke legende, ispod vjenčanice nosila kroksice

Šesnaestogodišnja kći boksačke zvijezde Tysona Furyja, Venezuela Fury, izgovorila je sudbonosno ''da'' svom 19-godišnjem partneru Noahu Priceu na raskošnom vjenčanju koje je zbog luksuznih detalja i neobičnog modnog izbora mladenke odmah postalo tema društvenih mreža i britanskih medija.

Mladenci, koji su zajedno nešto više od godinu dana, izrekli su sudbonosno ''da'' u viktorijanskoj Kraljevskoj kapeli svetog Ivana, a nakon ceremonije razmijenili su poljubac pred okupljenim uzvanicima i znatiželjnicima.

Posebnu pažnju privukla je mladenkina kombinacija detalja – uz raskošnu čipkastu vjenčanicu sirena kroja s dugim velom, Venezuela je nosila velike crne sunčane naočale i bijele kroksice, koje je ranije najavila kao dio svog svadbenog stylinga.

Tyson Fury nije skrivao emocije dok je svoju najstariju kćer pratio do oltara. Nakon ceremonije kratko je izjavio za britanske medije: ''Bilo je predivno. Ona više nije Fury.''

Iako je vrijeme bilo kišovito, atmosfera nije bila pokvarena. Zaštitari su držali kišobrane nad uzvanicima dok su prolazili plavim tepihom prema crkvi, a Tyson se našalio: ''Da smo htjeli sunce, trebali smo otići u Španjolsku.''

Mlada je stigla pola sata nakon predviđenog početka ceremonije u starinskom automobilu zajedno s roditeljima Tysonom i Paris Fury. Umjesto tradicionalnog buketa, u ruci je držala mobitel.

Noah Price pojavio se u elegantnom bijelom smokingu s crnim detaljima i sunčanim naočalama, dok su ga prijatelji i mještani dočekali pljeskom ispred crkve.

Na vjenčanju je bilo čak 18 djeveruša, među kojima su bile i članice obitelji Fury, uključujući Tysonove mlađe kćeri te djevojčicu Bambi, kćer influencerice Molly-Mae Hague, koja je također stigla na ceremoniju.

