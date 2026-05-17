Prvo oglašavnje grupe Lelek nakon Eurosonga: ''Ponosno smo cijeloj Europi ispričale priču!''

Grupa Lelek nakon finala Eurosonga 2026., emotivnom se objavom na Instagramu zahvalila fanovima na ogromnoj podršci tijekom cijelog eurovizijskog putovanja.

Nakon velikog finala Eurosonga 2026., u kojem su osvojile 15. mjesto, članice grupe Lelek emotivno su se obratile svojim pratiteljima na Instagramu i zahvalile svima koji su ih podržavali tijekom cijelog natjecanja.

Njihova objava u kratkom je roku prikupila brojne reakcije i poruke podrške fanova iz Hrvatske i Europe.

Lelek

Grupa Lelek

''Kako pronaći riječi za svu ljubav koju ste nam pružili na ovom ludom putovanju...'', napisale su članice grupe uz emotivne fotografije s eurovizijske pozornice.

Lelek ističu kako su ponosne što su Europi predstavile priču o hrabrosti, borbi, identitetu i važnosti žene u društvu, naglašavajući da njihov nastup nije bio samo glazbeni performans, već i snažna poruka koju su željele prenijeti publici.

''Na pozornici smo vam ponudile svoje srce, hvala vam što ste ga tako divno prihvatili u svoja njedra. Dali ste važnost našem radu, našim snovima i svemu što Lelek predstavlja'', poručile su.

Dodale su i kako se nadaju da će njihov nastup ostati dio publike jednako kao što će podrška fanova zauvijek ostati dio njihova puta.

LELEK - 3

LELEK - 2

''Nadamo se da će ovaj nastup i njegova poruka ostati dio vas, kao što će vaša podrška zauvijek ostati urezana u duh Andromede. Dobrodošli u Lelek!'', zaključile su.

