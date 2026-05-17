Pogledajte nastup Jakova Jozinovića na duhovnom koncertu ''Progledaj srcem'' u Areni Zagreb!

Arena Zagreb i drugi je dan zaredom postala mjesto susreta tisuća ljudi okupljenih u molitvi, pjesmi i zajedništvu na najvećem duhovno-glazbenom događaju u ovom dijelu Europe – ''Progledaj srcem''.

Trosatni program ispunjen molitvom, zajedništvom i slavljenjem još je jednom pokazao zašto ovaj događaj već godinama zauzima posebno mjesto u srcima ljudi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i inozemstva, koji zbog njega prelaze i tisuće kilometara.

''Progledaj srcem'' i ove je večeri kroz glazbu donio Radosnu vijest — poruku nade, ljubavi, radosti, pouzdanja, mira i oprosta. Upravo zato ovaj događaj za mnoge je mjesto na kojem ljudi uistinu mogu osjetiti Božju prisutnost i doživjeti duboku promjenu srca.

Rasprodana Arena jedva je dočekala početak programa. Stijepo Gleđ Markos otvorio je ovu večer izvedbom pjesme ''Psalam 18'', nakon čega su mu se na pozornici pridružili: Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, Vanessa Mioč, fra Marin Karačić, Mateo Marić i Marin Lučić poznatiji kao duo ZANAS, Jakov Jozinović i Dominik Lučić koji su zajedno zapjevali poznate pjesme ''Tvoja ljubav'' i ''Zapali vatru''.

Tijekom prvog dijela programa izvođači su se izmjenjivali na pozornici izvedbama poznatih pjesama poput ''Srce predajem Ti'', ''Blagoslov'', ''Promijeni me'', ''Tebi prepuštam sve'' i brojnih drugih koje je do vrha puna Arena s njima pjevala u glas.

Svoj duet ''Ispred bijele Hostije'' otpjevali su Dominik Lučić i Jakov Jozinović, na maloj pozornici, kao i duo ZANAS koji su izveli mladima omiljeni hit ''I ja sam izabran''.

Program se potom nastavio kroz upečatljive trenutke slavljenja uz Amorose i ''Divan si'', ''Tu sam da Te slavim'', ''Naš Bog je velik'' i druge, te molitve i duhovne obnove uz nagovore fra Stjepana Brčine.

Osobno svjedočanstvo don Roka Kaštelana koji je govorio o putu promjene svog srca i obraćenju, duboko je dotaknulo okupljene. Nakon toga na pozornicu se popeo Alan Hržica. Arena Zagreb zajedno s njim uglas je pjevala ''Evo ovdje je nešto više od Jone'', ''Zauvijek svet si'', ''Jahve (objavit će nam se)'', ''Samo želim reći ime Isus'' i mnoge druge pjesme koje su dvoranu ispunile molitvom, radošću i snažnim osjećajem Božje prisutnosti.

Posebno oduševljenje cijele dvorane bila je pjesma ''Mesija (On dolazi)'' koju su otpjevali Nikol Kutnjak, Magdalena Biličić, Marino Vrgoč i Leonardo Rados, dječji glasovi i razigrana izvedba koji su donijeli posebnu radost u dvoranu.

Na kraju večeri svi izvođači zajedno s publikom zapjevali su pjesmu ''Jerihonske zidine'', a dvoranom su odjekivali stihovi ''Slavit ću Te dan i noć…'', posvećeni Isusu Kristu – Onome koji ih je ove večeri i okupio. Dvoranom se zatim prolomio gromoglasni pljesak uz uzvike ''Hoćemo još!'', nakon čega su izvođači zajedno otpjevali pjesmu ''Velik si (Dajemo Ti slavu, čast i hvalu)''. U ozračju radosti i zajedništva posjetitelji su potom krenuli svojim domovima noseći sa sobom uspomene i doživljaje ove večeri koje će još danima dijeliti sa svojim obiteljima, prijateljima i kolegama.

Veliko oduševljenje nastalo je i kada je voditelj Marin Periš najavio novi datum ''Progledaj srcem'', koji će se održati 22. svibnja 2027. godine. Ulaznice su odmah puštene u prodaju putem Entrio.hr, a publika je ovu najavu dočekala velikim pljeskom.

Događaju su nazočili brojni predstavnici Crkve, diplomatskog i javnog života, među kojima su: Leopoldo Girelli, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj; izaslanik zagrebačkog nadbiskupa mons Dražena Kutleše, pomoćni biskup zagrebački mons Marko Kovač; p. Sebastijan Šujević, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove; fra Miljenko Hontić, provincijal Hrvatske provincije svetoga Jeronima franjevaca konventualaca; p. Ilija Grgić, provincijal Družbe misionara Krvi Kristove; vlč. Kruno Novak, generalni tajnik HBK-a, mons. Antun Sente, rektor Nacionalnog svetišta sv. Josipa.

Među uzvanicima bili su i mađarski veleposlanik, dr. Csaba Demcsák sa suprugom, poljski veleposlanik Paweł Czerwiński sa suprugom, te Iwo Bender regionalni direktor EWTN za sstočnu

Europu zajedno s poljskim EWTN timom. ''Progledaj srcem'' nisu propustila ni poznata imena poput: Ivane i Marije Husar, Zsa Zse, Dubravka Šimenca, Simone Mijoković i drugih koji su uživali u trosatnom programu.

Ksenija Abramović: ''Glavna zvijezda večeri je Isus Krist. Zbog Njega nitko večeras nije otišao nedotaknut.''

Glavna producentica događaja i direktorica Laudato televizije, organizatora “Progledaj srcem”, Ksenija Abramović, nakon završetka druge večeri nije skrivala emocije i zahvalnost.

''Svaki put iznova ostanem ganuta onime što Bog učini kroz ‘Progledaj srcem’. Gledati toliki broj ljudi okupljenih, otvorenih srdaca, u molitvi, pjesmi i radosti, neizmjeran je dar za sve nas i potvrda da Bog djeluje snažno među nama. Nitko s ove večeri nije otišao nedotaknut. Vjerujem da su se dogodila brojna ozdravljenja, obraćenja, oprosti i milosti o kojima ćemo tek slušati svjedočanstva. ‘Progledaj srcem’ tako se i ove godine još jednom potvrdio kao događaj koji nadilazi granice glazbe i pozornice, jer ovdje glavne zvijezde nisu izvođači, nego Isus Krist. Upravo u toj snazi zajedništva ''Progledaj srcem'' i ove je godine bio mjesto susreta čovjeka s Bogom i čovjeka s čovjekom.''

