Koliko su ukupno bodova Lelek dobile u finalu Eurosonga 2026.?

Napeta završnica glazbenog natjecanja donijela je Hrvatskoj ukupno 124 boda, a posebno su se komentirali odnosi glasova između Hrvatske i Srbije.

Grupa Lelek, koja je ove godine na Eurosongu osvojila 15. mjesto, u velikom je finalu osvojila ukupno 124 boda.

Od stručnih žirija diljem Europe dobile su 53 boda, dok im je publika dodijelila još 71 bod.

Među državama čiji su stručni žiriji glasali za Hrvatsku našli su se Luksemburg, Azerbajdžan, Estonija, Njemačka, Portugal, Crna Gora, Grčka i Finska.

Posebnu pozornost gledatelja i ove je godine privuklo tradicionalno susjedsko glasanje. Hrvatski stručni žiri svojih je maksimalnih 12 bodova dodijelio predstavnicima Srbije, grupi Lavina i pjesmi ''Kraj mene''. No, srpski stručni žiri Hrvatskoj nije dodijelio nijedan bod.

Ipak, Lelekice su maksimalnih 12 bodova osvojile od srpske publike, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Uz maksimalnih 12 bodova Srbiji, hrvatski je žiri 10 bodova dodijelio Danskoj, osam Albaniji, sedam Australiji, šest Finskoj, pet Izraelu, četiri Bugarskoj, tri Francuskoj, dva Poljskoj te jedan bod Moldaviji.

