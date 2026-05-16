Severina otkrila kako je nastala legendarna ''Moja štikla'': ''Kaže mi Brega, nemoj slučajno...''

''Moja štikla'' i danas je jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih eurovizijskih pjesama, a Severina je sada ispričala zanimljivu pozadinu nastanka hita koji je obilježio 2006. godinu.

Prije točno 20 godina Severina je s pjesmom ''Moja štikla'' predstavljala Hrvatsku na Eurosongu, a sada je prvi put detaljno otkrila kako je nastao jedan od najposebnijih domaćih eurovizijskih hitova.

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila anegdotu o nastanku pjesme koja je 2006. godine izazvala ogromnu pažnju diljem regije, ali i Europe.

''Prije 20 godina Boris Novković mi je donio pjesmu za Doru. Poslala sam je Bregoviću i rekla da bih ja tu ubacila šijavicu'', prisjetila se Severina.

Otkrila je kako je Goran Bregović potom napravio aranžman, dok je ona paralelno pisala tekst tijekom snimanja glazbe u studiju.

''Dao mi je da pišem tekst dok su snimali našeg Stjepana iz ansambla ''Lado'', koji je svirao sve instrumente – diple, gajde…'', napisala je.

Posebno se prisjetila i snimanja pratećih vokala, za koje je Bregović imao vrlo jasnu ideju.

''Kaže mi Brega: ''Nemoj slučajno uzeti prave prateće vokale, uzmi ove koji nešto ‘nabrajaju’ po selima...'', otkrila je pjevačica.

Tako su u studio stigli gangaši iz Dicma i braća Matići iz Čavoglava, zaduženi za šijavicu.

'''Kad su svi zaurlali u malom hodniku kod Trulog u studiju, taj dan sam napola oglušila. Dva tabora, dvi demejane vina...'', našalila se Severina.

No pravi trenutak inspiracije dogodio se kada je pjevačica pitala imaju li nešto što se pjeva po svadbama. Uslijedilo je legendarno nabrajanje koje je postalo jedan od najprepoznatljivijih dijelova pjesme:

''Zumba zumba, sijeno slama, sir salama, rizi bizi, teča veća, cikla mikla, cikla nikla... Afrika Paprika!''

''Nazovem Bregu i kažem: ''Imamo hit...'' i pustim braću Matiće… Kaže on: ''Kako su se samo sjetili Afrike Paprike?'', prisjetila se Severina.

Na kraju je posebno zahvalila Ansamblu Lado koji je s njom nastupio na Dori i Eurosongu u Ateni 2006. godine.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



