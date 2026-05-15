Što će se dogoditi ako Australija pobijedi na Eurosongu?

Australija je već godinama jedan od najneobičnijih sudionika Eurosonga, a mnogi se i dalje pitaju što bi se zapravo dogodilo kada bi država s drugog kraja svijeta odnijela pobjedu na najvećem europskom glazbenom natjecanju.

Australija na Eurosongu već godinama izaziva podijeljene reakcije među gledateljima. Dok jedni bez problema prihvaćaju njezino sudjelovanje, drugi se i dalje pitaju kako država s drugog kraja svijeta može nastupati na natjecanju koje je usko povezano s Europom. Odgovor zapravo nema veze sa zemljopisom.

Ključnu ulogu ima Europska radiodifuzijska unija (EBU), organizacija koja okuplja javne televizijske servise iz desetaka država. Upravo članstvo u toj mreži glavni je uvjet za nastup na Eurosongu, a ne fizička pripadnost europskom kontinentu. Zato su kroz godine na natjecanju sudjelovale i zemlje poput Izraela ili Azerbajdžana, dok je Australija s vremenom postala jedan od najzanimljivijih i najuspješnijih sudionika.

Australci Eurosong prate još od 1983. godine, a natjecanje ondje ima veliku i vrlo aktivnu bazu obožavatelja. Upravo zbog dugogodišnje popularnosti EBU je 2015. godine, povodom 60. obljetnice Eurosonga, Australiji poslao posebnu pozivnicu za sudjelovanje.

Isprva je to trebalo biti jednokratno pojavljivanje, no odličan rezultat promijenio je planove organizatora. Guy Sebastian tada je osvojio visoko peto mjesto i ostavio snažan dojam, nakon čega je Australija postala stalni dio Eurosonga. Najbliže pobjedi bili su godinu kasnije, kada je Dami Im s pjesmom ''Sound of Silence'' završila na drugom mjestu i bila među glavnim favoritima večeri.

No što bi se zapravo dogodilo kada bi Australija pobijedila na Eurosongu?

Iako Australija može odnijeti pobjedu, postoji jedno pravilo koje se ne mijenja — Eurosong se i dalje mora održati u Europi. U slučaju australske pobjede, tamošnja televizija SBS organizirala bi natjecanje zajedno s nekom europskom televizijskom kućom, dok bi samo natjecanje ostalo na europskom tlu.

Prema ranijim planovima EBU-a, da je Dami Im pobijedila 2016. godine, organizaciju bi najvjerojatnije preuzeo njemački NDR, dok je BBC bio rezervna opcija. Time organizatori žele zadržati logističku i produkcijsku povezanost Eurosonga s Europom, bez obzira na pobjednika.

Australija i ove godine ozbiljno cilja na sam vrh. Za Eurosong 2026. interno je odabrana Delta Goodrem, jedna od najvećih australskih glazbenih zvijezda, koja se predstavlja pjesmom ''Eclipse''.

Pjevačica iza sebe ima bogatu karijeru, uključujući devet singlova koji su završili na prvom mjestu ljestvica te više od osam milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin nastup u drugoj polufinalnoj večeri izazvao je velik interes među fanovima, a plasman u veliko finale dodatno je pojačao očekivanja. Mnogi je već sada vide kao jednu od ozbiljnijih kandidatkinja za pobjedu.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



