Zašto su neke zemlje automatski u finalu Eurosonga?

“Big 5”, odnosno Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo, imaju izravan plasman u finale Eurosonga zbog najvećih financijskih doprinosa EBU-u, no unatoč toj privilegiji često ostvaruju loše rezultate i izazivaju podijeljena mišljenja među fanovima.

Uoči velikog finala 70. Eurosonga ponovno su se zahuktale rasprave o jednom od najkontroverznijih pravila natjecanja — izravnom plasmanu takozvane Big 4, odnosno donedavno Big 5 - skupine zemalja koje automatski ulaze u finale bez nastupa u polufinalima.

I dok dio publike smatra kako je riječ o nepravednoj prednosti, drugi ističu da bez tih zemalja Eurosong danas možda ne bi ni postojao u ovakvom obliku.

Galerija 17 17 17 17 17

Godinama su Big 5 činile Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo, a riječ je o zemljama koje daju najveće financijske doprinose Europskoj radiodifuzijskoj uniji (EBU), organizatoru Eurosonga. Upravo zbog toga imaju zajamčeno mjesto u finalu natjecanja bez obzira na rezultate prethodnih godina.

Zbog bojkota španjolske televizije RTVE zbog sudjelovanja izraelske televizije KAN na Eurosongu 2026., Big 5 je, barem za ovu godinu, postao Big 4, no usprkos tome, Španjolci su i dalje među najvećim financijerima Europske radiodifuzne unije.

Look Mum No Computer, Ujedinjeno Kraljevstvo Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 1 Foto: Afp

Sarah Engels - 4 Foto: Afp

Početak okupljanja najbogatijih televizija seže još u 1996. godinu, kada je predstavnik Njemačke Leon s pjesmom "Planet of Blue" ispao u kvalifikacijskoj rundi, što je dovelo do pada gledanosti u Njemačkoj. Pravila o tome da ne ispadaju ili ne nastupaju dogodine na natjecanju primijenila su se već 1999., nakon što je trebala ispasti Španjolska.

Početkom 2000-ih Eurosong je počeo rapidno rasti, a broj država sudionica postao je toliko velik da više nije bilo moguće organizirati natjecanje u jednoj večeri.

Godine 2004. uvedena su polufinala, a iste godine EBU je odlučio zaštititi najveće financijere natjecanja koji bi uvijek imali mjesto u finalu. Kada se Italija vratila na Eurosong 2011. godine nakon višegodišnje pauze, zahvaljujući velikom financijskom doprinosu odmah je uključena u skupinu pa je nastao danas poznati Big 5.

Melody - 4 Foto: Profimedia

Monroe, Francuska Foto: Profimedia

Zašto imaju izravno mjesto u finalu? Glavni razlog je novac. Velike zemlje plaćaju najveći dio budžeta Eurosonga kroz članarine EBU-u i televizijska prava. Organizatori smatraju da je njihov izravni plasman važan kako bi osigurali stabilnost natjecanja i veliku gledanost.

Primjerice, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo među najvećim su televizijskim tržištima Europe, dok Italija, Francuska i Španjolska također donose milijune gledatelja i značajan dio prihoda.

Bez njihovog financijskog doprinosa organizacija Eurosonga bila bi znatno teža, zbog čega EBU već godinama brani ovo pravilo.

Iako mnogi smatraju da izravan plasman daje veliku prednost, statistika pokazuje da to nije uvijek slučaj.

Sal Da Vinci - 3 Foto: Afp

LOOK MUM NO COMPUTER - 2 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Arhitekt Ante Vrban otkrio najljepšu vijest koju je dugo skrivao od javnosti

Dapače, Big 5 često završava pri dnu ljestvice, a pojedine zemlje godinama su bile predmet ismijavanja među fanovima zbog loših rezultata.

Britanci su nekada bili eurovizijska sila, no posljednjih 20-ak godina često završavaju među posljednjima. Ipak, Sam Ryder 2022. donio im je drugo mjesto i pokazao da se povratak na vrh ipak može dogoditi, iako su već godinu kasnije nastavili s lošim plasmanima.

Njemačka je nakon pobjede Lene 2010. godine više puta završila na samom dnu finala, uključujući nekoliko izdanja bez bodova. Ipak, posljednje dvije godine uspjeli su ostvariti Top 15 rezultat.

Španjolska desetljećima pokušava vratiti stare dane slave, a tek posljednjih godina ponovno bilježi bolje rezultate zahvaljujući modernijim nastupima. Unatoč tome što su konstantno miljenici fanova, rezultati (osim 2022.) to ne pokazuju.

Melody - 3 Foto: Profimedia

Melody - 2 Foto: Afp

Francuska je dugo imala problema s plasmanima, no posljednjih godina sve češće šalje ozbiljne favorite i vraća ugled na Eurosongu. Najbliže pobjedi bila je 2021. s Barbarom Pravi.

Od povratka 2011. godine Italija je uvjerljivo najuspješnija članica Big 5. Redovito završava u vrhu, a pobjedu je odnijela 2021. zahvaljujući grupi Måneskin i pjesmi "Zitti e buoni".

Iako donedavno nisu nastupali u polufinalima, već su samo gostovali u onima u kojima njihova zemlja glasuje uz kratki intervju, EBU posljednjih godina radi na promociji pjesama Velike petorke tako što nastupaju usred natjecateljskog dijela polufinala. Tako su se u utorak usred prvog polufinala predstavili Talijan Sal Da Vinci i Njemica Sarah Engels, dok su Francuskinja Monroe, Britanac Look Mum No Computer i predstavnik domaćina Cosmo nastupali usred drugog polufinala.

Iako se svake godine pojavljuju pozivi za ukidanje Big 5 pravila, EBU zasad nema namjeru mijenjati sustav. Financijska stabilnost natjecanja i dalje je glavni prioritet organizatora, a velike zemlje ostaju ključni partneri Eurosonga.

Bez obzira na kritike, jedno je sigurno — Big 5 i dalje ostaje jedna od najraspravljanijih tema među eurovizijskim fanovima, a pitanje jesu li privilegirani ili samo nužni za opstanak natjecanja vjerojatno će se postavljati i sljedećih godina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

Znate li što je eurovizijsko prokletstvo? Više o ovoj temi pročitajte OVDJE.

Kakvo je stanje kladionica uoči generalne probe, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Obiteljska objava iz doma Nine Badrić izazvala val emocija: "Rasli smo zajedno, korak po korak"

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Pamtite li ovu pobjednicu Supertalenta? Njezina sestra svima je dobro znana političarka

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda sestra senzacije s Kosova? Modni svijet potpuno je opčinjen njezinom ljepotom

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jerry Seinfeld je priznao svoju veliku grešku poslije tri desetljeća: Fanovi su o tome pričali godinama