Kada nastupaju lelekice u velikom finalu Eurosonga?

Hrvatske predstavnice Lelek će s pjesmom “Andromeda” nastupiti 13. po redu u finalu Eurosonga 2026., okvirno oko 22:15 sati.
Sve je spremno za veliko finale 70. Eurosonga koje se održava u subotu navečer u Beču, a Hrvatska ima velika očekivanja od pet djevojaka, članica skupine Lelek s pjesmom "Andromeda".
U petak navečer odradile su generalnu probu koju je ocjenjivao žiri, a prije velike završnice očekuje ih još jedna generalna proba u subotu u popodnevnim satima.
Prema izvještavanju stranih eurovizijskih portala, hrvatske predstavnice će nastupiti 13. po redu, a izlazak na pozornicu očekuje se okvirno oko 22:15 sati, ovisno o trajanju prijenosa i uključenjima tijekom programa.
Prije hrvatskih predstavnica nastupit će bugarska predstavnica DARA s pjesmom "Bangaranga", dok će nakon Leleka na pozornicu izaći predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva Look Mum No Computer s pjesmom "Eins, Zwei, Drei".
Pobjednika će i ove godine odlučiti kombinacija glasova publike i nacionalnih žirija, a glasovanje će biti otvoreno već prije nastupa prvog finalista. Više o tome čitajte OVDJE.
