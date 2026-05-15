Zavirite u skupocjenu kuhinju Luke Modrića u kojoj bi svatko poželio kuhati

Luksuzni milanski dom Luke Modrića ponovno je privukao pažnju javnosti, a posebnu pažnju ukrala je njegova elegantna i moderno uređena kuhinja koja odiše sofisticiranošću i vrhunskim dizajnom.

Luka Modrić još je jednom pokazao da ima besprijekoran ukus – ne samo na nogometnom terenu, već i kada je riječ o uređenju doma.

Poznati talijanski chef Leonardo Cannavale, poznatiji kao Gordon Lenni, interijer njegove kuhinje pokazao je za Novu godinu kada je pripremao privatnu večeru za Modrića i obitelj.

Modrićeva kuhinja odiše modernim luksuzom i sofisticiranošću. Prostorom dominira veliki kuhinjski otok s tamnom, gotovo crnom radnom površinom, koja stvara elegantan kontrast svijetlim kuhinjskim elementima. Cijeli interijer osmišljen je minimalistički, ali istovremeno vrlo topao i ugodan za obiteljski život.

Poseban dojam ostavljaju luksuzni materijali – kombinacija tamnog drva, mramornih podova i zidova te profinjenih ormarića u svijetlosivoj nijansi. Upravo ta kombinacija prostoru daje moderan, ali nenametljiv karakter, kakav se često viđa u ekskluzivnim talijanskim interijerima.

Kuhinja se prostire na oko 40 četvornih metara i uređena je u open space konceptu koji se prirodno nastavlja na dnevni boravak. Uz središnji otok nalazi se produženi drveni dio koji služi kao šank ili mjesto za druženje, dok elegantne kožne stolice u toplim smeđe-narančastim tonovima dodatno ublažavaju strogi minimalizam prostora.

Iznad otoka nalazi se moderna viseća napa minimalističkog dizajna, dok su radne površine izrađene od kvarcnog kamena u antracit nijansi. Otvorene police tamne boje i veliki mramorni zidovi dodatno naglašavaju luksuznu estetiku cijelog prostora.

Cijela kuhinja savršeno reflektira Modrićev stil – elegantan, diskretan i funkcionalan, bez pretjeranog razmetanja, ali s jasno vidljivim osjećajem za kvalitetu i vrhunski dizajn.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



