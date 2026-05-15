Zavirite u skupocjenu kuhinju Luke Modrića u kojoj bi svatko poželio kuhati

Luksuzni milanski dom Luke Modrića ponovno je privukao pažnju javnosti, a posebnu pažnju ukrala je njegova elegantna i moderno uređena kuhinja koja odiše sofisticiranošću i vrhunskim dizajnom.
Luka Modrić još je jednom pokazao da ima besprijekoran ukus – ne samo na nogometnom terenu, već i kada je riječ o uređenju doma.3 vijesti o kojima se priča sve je spremno! Određen je redoslijed nastupa u finalu Eurosonga 2026., evo kada nastupaju lelekice! napeto do kraja Nakon što je Eurosong dobio finaliste sve se promijenilo! Evo što kladionice prognoziraju Hrvatskoj borio se s bolešću Legendarni Faruk objavio video s unukom, pogledajte koliko se promijenio od serije
Poznati talijanski chef Leonardo Cannavale, poznatiji kao Gordon Lenni, interijer njegove kuhinje pokazao je za Novu godinu kada je pripremao privatnu večeru za Modrića i obitelj.
Modrićeva kuhinja odiše modernim luksuzom i sofisticiranošću. Prostorom dominira veliki kuhinjski otok s tamnom, gotovo crnom radnom površinom, koja stvara elegantan kontrast svijetlim kuhinjskim elementima. Cijeli interijer osmišljen je minimalistički, ali istovremeno vrlo topao i ugodan za obiteljski život.
Poseban dojam ostavljaju luksuzni materijali – kombinacija tamnog drva, mramornih podova i zidova te profinjenih ormarića u svijetlosivoj nijansi. Upravo ta kombinacija prostoru daje moderan, ali nenametljiv karakter, kakav se često viđa u ekskluzivnim talijanskim interijerima.
Pogledaji ovo Nekad i sad Tajna koja desetljećima progoni Hollywood: Jedna noć zauvijek je promijenila život slavnog glumca
Kuhinja se prostire na oko 40 četvornih metara i uređena je u open space konceptu koji se prirodno nastavlja na dnevni boravak. Uz središnji otok nalazi se produženi drveni dio koji služi kao šank ili mjesto za druženje, dok elegantne kožne stolice u toplim smeđe-narančastim tonovima dodatno ublažavaju strogi minimalizam prostora.
Kuhinja Luke Modrića - 2 Foto: Instagram
Iznad otoka nalazi se moderna viseća napa minimalističkog dizajna, dok su radne površine izrađene od kvarcnog kamena u antracit nijansi. Otvorene police tamne boje i veliki mramorni zidovi dodatno naglašavaju luksuznu estetiku cijelog prostora.
Kuhinja Luke Modrića - 1 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Jerry Seinfeld je priznao svoju veliku grešku poslije tri desetljeća: Fanovi su o tome pričali godinama
Cijela kuhinja savršeno reflektira Modrićev stil – elegantan, diskretan i funkcionalan, bez pretjeranog razmetanja, ali s jasno vidljivim osjećajem za kvalitetu i vrhunski dizajn.
Galerija 8 8 8 8 8
Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Kako izgleda sestra senzacije s Kosova? Modni svijet potpuno je opčinjen njezinom ljepotom
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Ana Ivanović ponovno ljubi nakon razvoda? Srpski mediji raspisali su se o detaljima!
Pogledaji ovo Celebrity Arhitekt Ante Vrban otkrio najljepšu vijest koju je dugo skrivao od javnosti