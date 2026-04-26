Posebni trenuci u obitelji Modrić: Naš kapetan raznježio pratitelje sa samo nekoliko riječi

Luka Modrić emotivnom objavom čestitao je kćeri Emi rođendan na Instagramu.

Hrvatski kapetan Luka Modrić (40), kojeg javnost najčešće gleda kroz nogometne uspjehe, pokazao je i svoju emotivniju stranu podijelivši obiteljski trenutak sa svojim pratiteljima.

Na Instagramu je čestitao 13. rođendan kćeri Emi i otkrio koliko mu znači obitelj izvan terena.

"Sretan rođendan sve moje! Volim te beskrajno", napisao je uz fotografije s proslave.

Na objavljenim slikama vidi se nasmijani Modrić uz Emu koja pozira ispred rođendanske torte, ali i nekoliko opuštenijih kadrova snimljenih na brodu, gdje otac i kći razmjenjuju zagrljaje. Jedna fotografija prikazuje i cijelu obitelj na okupu – suprugu Vanju, sina Ivana te kćeri Emu i Sofiju.

Objava je brzo izazvala reakcije brojnih pratitelja i nogometnih kolega. Marcelo i Lucas Vázquez poslali su emotikone srca, dok su fanovi iz cijelog svijeta uputili čestitke.

Inače, slavljenica Ema već trenira nogomet u mlađim kategorijama Milana te je nedavno s ekipom osvojila Garino Women's Cup, a ponosni otac pratio je finale putem videopoziva.

