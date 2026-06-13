Nauljena Šuput na jahti pozirala u badiću iz kojeg je izvirilo malo previše

Maja Šuput uživa u ljetnim danima između brojnih nastupa. Popularna pjevačica na društvenim je mrežama podijelila atraktivne fotografije s luksuzne jahte, na kojima je pozirala u minijaturnom ružičastom bikiniju te pokazala besprijekornu figuru i preplanuli ten.

Maja Šuput podijelila je niz fotografija s luksuzne jahte na kojima pozira u nježno ružičastom bikiniju, a pritom je pokazala svoju zavidnu figuru i preplanuli ten.

Na fotografijama Maja uživa u sunčanom danu na moru, dok je u jednoj objavi otkrila kako je na putu prema Tučepima, gdje je navečer očekuje nastup.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kakav otac, takav sin! Vlado Kalember na pozornici zasvirao sa sinom, kojeg ima s našom violončelisticom

"Jutroooo. Na putu za Tučepe... Pjevamo u 22, do tada plovimo...", napisala je uz objavu.

Osim fotografija na kojima sama pozira na palubi luksuznog plovila, Maja je podijelila i trenutak odmora sa svojim sinom Bloomom. Majka i sin opuštali su se na sunčanoj palubi, uživajući u morskim radostima prije novih poslovnih obaveza.

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Galerija 16 16 16 16 16

Pratitelji su u komentarima brzo zasuli pjevačicu komplimentima, hvaleći njezin izgled, energiju i ljetni stil. Maja je još jednom pokazala kako uspješno balansira između brojnih nastupa i privatnih trenutaka koje rado dijeli sa svojom publikom.

''Lijepa Maja'', ''Komad uživa'', ''Savršena si'', nahvalili su je.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tko su supruge Zmajeva? Sve redom osvajaju ljepotom, a jedna je zbog nogometaša napustila svoju karijeru

Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram

Nedavno se medijima proširila i informacija koliko je Maja zaradila prošle godine, mnogima nezamislivu cifru pogledajte OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Kako izgleda haljina teška 20 kg? Nosila ju je Seve, i to za koncert: ''Imala sam i kardio...''

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Tko je djevojka koja je sa samo 23 godine stala uz najveće svjetske zvijezde?