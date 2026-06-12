Tko je djevojka koja je sa samo 23 godine stala uz najveće svjetske zvijezde?

Elyanna, palestinsko-čileanska pjevačica koja je nastupila na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026., od djevojke koja je objavljivala obrade pjesama na internetu postala je globalna zvijezda arapskog popa zahvaljujući hitovima, povijesnom nastupu na Coachelli i suradnjama s izvođačima poput Coldplaya i Burna Boyja.

Među izvođačima koji su nastupili na svečanosti otvaranja Svjetskog prvenstva 2026. u Kanadi našla se i Elyanna, jedna od najuzbudljivijih mladih glazbenih zvijezda današnjice.

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Palestinsko-čileanska pjevačica nastupila je uz velika imena poput Michaela Bubléa, Alanis Morissette, Alessije Care i Jessie Reyez, potvrdivši status globalne zvijezde u usponu.

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Elyanna - 5 Foto: Afp

Pravim imenom Elian Amer Marjieh, Elyanna je rođena 2002. godine u Nazaretu, a odrasla je u umjetničkoj obitelji. Majka joj je palestinska pjesnikinja, djed pjesnik i pjevač tradicionalne glazbe, dok joj je baka s očeve strane čileanska pijanistica. Upravo je spoj palestinske i latinoameričke kulture kasnije postao zaštitni znak njezina glazbenog izričaja. Pjevati je počela još kao sedmogodišnjakinja, a prve obožavatelje stekla je objavljivanjem obrada pjesama na internetu.

Elyanna - 2 Foto: Profimedia

Elyanna - 9 Foto: Profimedia

Veliki preokret dogodio se kada ju je kao tinejdžericu otkrio producent Nasri Atweh, poznat po suradnjama s najvećim svjetskim zvijezdama. Nakon preseljenja u Kaliforniju sa svojom obitelji, Elyanna je potpisala ugovor s Universal Arabic Musicom te krenula graditi međunarodnu karijeru. Ubrzo su uslijedili hitovi poput "Ana Lahale", "Ghareeb Alay", "Ala Bali", "Mama Eh" i "Al Sham", koji su joj donijeli milijune slušanja i popularnost diljem Bliskog istoka, Europe i Sjeverne Amerike.

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Posebno mjesto u njezinoj karijeri zauzima 2023. godina, kada je postala prva izvođačica koja je na festivalu Coachella izvela cijeli nastup na arapskom jeziku. Time je ispisala povijest jednog od najvećih glazbenih festivala na svijetu i dodatno otvorila vrata arapskoj glazbi na globalnoj sceni. Godinu dana kasnije objavila je debitantski album "Woledto", koji je kritika pohvalila zbog spoja arapskog popa, R&B-ja, elektronike i latino utjecaja.

Elyanna - 1 Foto: Profimedia

Tijekom karijere surađivala je s brojnim poznatim glazbenicima, među kojima su Massari, Balti, Issam Alnajjar, Sevdaliza, Burna Boy i Coldplay. Posebnu pozornost privukla je sudjelovanjem na pjesmi "We Pray" s grupom Coldplay, Burna Boyjem, Little Simz i Tini, čime je dodatno učvrstila svoj međunarodni status.

Kada je riječ o privatnom životu, Elyanna ga uglavnom drži podalje od javnosti. U intervjuima često govori o važnosti vlastitih korijena te ističe kako joj je cilj predstaviti arapski jezik i palestinsku kulturu novim generacijama slušatelja diljem svijeta. Upravo zbog toga mnogi je smatraju jednom od najvažnijih mladih ambasadorica suvremene arapske glazbe.

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