Naš travel-bloger otkrio za koga je navijao u okršaju BiH i Kanade: "Vežu me posebne emocije..."

Kristijan Iličić javno je pružio podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine u utakmici protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu.
Najpoznatiji hrvatski putopisac i influencer Kristijan Iličić otkrio je za koga je navijao tijekom utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade na Svjetskom prvenstvu.3 vijesti o kojima se priča emotivna objava Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri kakva forma! Danijela Dvornik u badiću pokazala rezultate napornog rada: "Sebi sam puno draža!" uspješna glumica Hrvatsku javnost rastužila je vijest o odlasku legendarne Zorke, bila je u braku s kolegom glumcem
Na društvenim mrežama objavio je fotografiju na kojoj pozira u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, dok uz njega sjedi njegov pas Tokio, a u pozadini se na televizoru vidi prijenos utakmice.
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Uz fotografiju je poslao emotivnu poruku podrške "Zmajevima".
"Večeras navijamo za Bosnu i Hercegovinu. Zemlju uz koju me vežu posebne emocije i kojoj sam posebno ponosan što mogu pripadati. Kao nositelj diplomatske putovnice Bosne i Hercegovine i ambasador bh. turizma, imao sam priliku još bolje upoznati ljepotu, ljude i potencijal ove zemlje", napisao je Iličić.
Kristijan Iličić na Antarktici - 3 Foto: Instagram
Kristijan Iličić sa suprugom - 2 Foto: Josip Bandic/Cropix
Kristijan Iličić Foto: Instagram
Dodao je kako se nada da će reprezentacija Bosne i Hercegovine pokazati srce na terenu i napraviti još jedan korak prema Svjetskom prvenstvu.
Iličić, koji ima i osobnu poveznicu s nogomet zahvaljujući supruzi Andrei koja je rođakinja Dejana Lovrena, posljednjih godina je često isticao svoju povezanost s Bosnom i Hercegovinom, koju je obišao u sklopu brojnih putopisnih projekata i promotivnih kampanja. Upravo zbog angažmana na promociji zemlje dobio je status ambasadora bh. turizma, a podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine pokazao je i tijekom njihove prve utakmice na svjetskoj nogometnoj smotri.
Početkom godine vodio je ekspediciju na Anktarktiku, a što je sve bilo u paketu, pročitajte OVDJE.
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