Naš travel-bloger otkrio za koga je navijao u okršaju BiH i Kanade: "Vežu me posebne emocije..."

Kristijan Iličić javno je pružio podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine u utakmici protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Najpoznatiji hrvatski putopisac i influencer Kristijan Iličić otkrio je za koga je navijao tijekom utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Na društvenim mrežama objavio je fotografiju na kojoj pozira u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, dok uz njega sjedi njegov pas Tokio, a u pozadini se na televizoru vidi prijenos utakmice.

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Uz fotografiju je poslao emotivnu poruku podrške "Zmajevima".

"Večeras navijamo za Bosnu i Hercegovinu. Zemlju uz koju me vežu posebne emocije i kojoj sam posebno ponosan što mogu pripadati. Kao nositelj diplomatske putovnice Bosne i Hercegovine i ambasador bh. turizma, imao sam priliku još bolje upoznati ljepotu, ljude i potencijal ove zemlje", napisao je Iličić.

Kristijan Iličić na Antarktici - 3 Foto: Instagram

Kristijan Iličić sa suprugom - 2 Foto: Josip Bandic/Cropix

Kristijan Iličić Foto: Instagram

Dodao je kako se nada da će reprezentacija Bosne i Hercegovine pokazati srce na terenu i napraviti još jedan korak prema Svjetskom prvenstvu.

Iličić, koji ima i osobnu poveznicu s nogomet zahvaljujući supruzi Andrei koja je rođakinja Dejana Lovrena, posljednjih godina je često isticao svoju povezanost s Bosnom i Hercegovinom, koju je obišao u sklopu brojnih putopisnih projekata i promotivnih kampanja. Upravo zbog angažmana na promociji zemlje dobio je status ambasadora bh. turizma, a podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine pokazao je i tijekom njihove prve utakmice na svjetskoj nogometnoj smotri.

Početkom godine vodio je ekspediciju na Anktarktiku, a što je sve bilo u paketu, pročitajte OVDJE.

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