Mateo Kovačić napravio iznimku i pokazao kako živi kad nogomet padne u drugi plan

Mateo Kovačić rijetko otvara vrata svog privatnog života, no ovog puta napravio je iznimku i pratiteljima pokazao djelić obiteljskih trenutaka koji su oduševili njegove obožavatelje.

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić na društvenim je mrežama podijelio niz fotografija kojima je otkrio kako je proveo proteklo razdoblje. Iako privatnost uglavnom drži podalje od očiju javnosti, ovoga je puta napravio iznimku i pokazao prizore koji otkrivaju njegovu opušteniju, obiteljsku stranu.

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Među objavljenim fotografijama našli su se romantični trenuci sa suprugom Izabel, elegantan zajednički izlazak, ali i dirljive obiteljske scene s njihovom djecom. Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj Mateo za ruku vodi sina gradskim ulicama, kao i prizor s aerodroma na kojem su mališani u prvom planu dok obitelj kreće na novo putovanje.

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Mateo Kovačić Foto: Instagram

Mateo Kovačić Foto: Instagram

Objavio je i nekoliko kadrova iz svakodnevice, među kojima su večernji izlazak, čaša vina i šetnje, dajući rijedak uvid u trenutke daleko od nogometnih terena i reflektora.

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Mateo Kovačić Foto: Instagram

Mateo Kovačić Foto: Instagram

Mateo Kovačić Foto: Instagram

Mateo i Izabel zajedno su još od tinejdžerskih dana, a vjenčali su se 2017. godine. Danas slove kao jedan od najskladnijih parova domaće sportske scene, a zajedno odgajaju dvoje djece.

Upravo zato ovakve objave, koje nogometaš dijeli tek povremeno, uvijek izazovu veliko zanimanje njegovih pratitelja.

Tijekom proteklog vikenda Mateo i Izabel bili su na vjenčanju poznatog nogometaša Gianluigija Donnarumme u Italiji, a među uzvanicima bili su i Erling Haaland, Nicolò Barella, predsjednik talijanskog sportskog saveza Giovanni Malagò i tehnički direktor Paolo Maldini.

Matea i Izabel fotografi su uhvatili pokraj Haalanda i njegove partnerice, s kojom se Izabel često druži.

Više o tome možete pogledati i pročitati OVDJE.

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