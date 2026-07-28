Pogledajte kako izgleda plutajuća pozornica uoči koncerta u čast Oliveru u Veloj Luci

Vela Luka odbrojava posljednje sate do jednog od najemotivnijih glazbenih događaja ljeta, a prizori s rive pokazuju da je sve spremno za večer posvećenu neprežaljenom Oliveru Dragojeviću.
Još samo jedan dan dijeli Velu Luku od tradicionalnog koncerta "Trag u beskraju", kojim će se u srijedu, 29. srpnja, još jednom odati počast legendarnom Oliveru Dragojeviću.3 vijesti o kojima se priča uvijek legendarna! Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat "Kao da je Desingerica" Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom promijenio život iz korijena Tko je Amerikanac koji je u Zagorju našao mir i prijatelje, kupio čak četiri kuće, a uskoro će i petu?
Na fotografijama snimljenima uoči koncerta vidi se da su završne pripreme u punom jeku. U samom središtu luke postavljena je prepoznatljiva plutajuća pozornica na pontonu, koja će i ove godine postati mjesto okupljanja brojnih glazbenika i tisuća obožavatelja Oliverovih pjesama.
Pozornica u Veloj Luci - 6 Foto: Zvonimir Barisin
Pozornica u Veloj Luci - 4 Foto: Zvonimir Barisin
Pozornica u Veloj Luci - 1 Foto: Zvonimir Barisin
Pozornica u Veloj Luci - 2 Foto: Zvonimir Barisin
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Dok sunce zalazi iza Veloluškog zaljeva, pozornica okružena brodicama, palmama i kamenim kućama stvara prizor koji već godinama najavljuje jednu od najposebnijih glazbenih večeri na hrvatskoj obali. Nakon dnevnih priprema, reflektori su zasjali i tijekom večernje tonske probe, kada su posljednji detalji dovedeni do savršenstva.
Pozornica u Veloj Luci - 3 Foto: Zvonimir Barisin
Pozornica u Veloj Luci - 5 Foto: Zvonimir Barisin
Pozornica u Veloj Luci - 7 Foto: Zvonimir Barisin
Ovogodišnje izdanje manifestacije već je započelo na način koji je postao tradicija – raspjevanim putovanjem trajektom Jadrolinije na liniji Split – Vela Luka. Na nekoliko sati trajekt se pretvorio u jedinstvenu plutajuću pozornicu na kojoj su Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić, uz pratnju Ante Gelo Banda te Maaseja Kovačevića, Roberta Vrbančića i Marka Matoševića, izvodili Oliverove najveće hitove. Stotine putnika pjevale su od prve do posljednje pjesme, stvarajući emotivnu atmosferu koja je bila savršena uvertira u središnji događaj manifestacije.
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Koncert "Trag u beskraju" održava se svake godine u čast Olivera Dragojevića, koji je preminuo 29. srpnja 2018. godine. Upravo je Vela Luka, mjesto u kojem je živio i kojem se uvijek vraćao, postala simbol njegova glazbenog nasljeđa i emocije koju njegove pjesme i danas bude među publikom.
Trajekt ''Trag u beskraju'' - 4 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Trajekt ''Trag u beskraju'' - 1 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Trajekt ''Trag u beskraju'' - 6 Foto: Ante Cizmic/Cropix
I ove se godine očekuje velik broj posjetitelja, a pontonskom pozornicom proći će brojni hrvatski glazbenici koji će izvesti neke od Oliverovih najvećih hitova.
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