Pogledajte kako izgleda plutajuća pozornica uoči koncerta u čast Oliveru u Veloj Luci

Vela Luka odbrojava posljednje sate do jednog od najemotivnijih glazbenih događaja ljeta, a prizori s rive pokazuju da je sve spremno za večer posvećenu neprežaljenom Oliveru Dragojeviću.

Još samo jedan dan dijeli Velu Luku od tradicionalnog koncerta "Trag u beskraju", kojim će se u srijedu, 29. srpnja, još jednom odati počast legendarnom Oliveru Dragojeviću.

Na fotografijama snimljenima uoči koncerta vidi se da su završne pripreme u punom jeku. U samom središtu luke postavljena je prepoznatljiva plutajuća pozornica na pontonu, koja će i ove godine postati mjesto okupljanja brojnih glazbenika i tisuća obožavatelja Oliverovih pjesama.

Pozornica u Veloj Luci - 6 Foto: Zvonimir Barisin

Pozornica u Veloj Luci - 4 Foto: Zvonimir Barisin

Pozornica u Veloj Luci - 1 Foto: Zvonimir Barisin

Pozornica u Veloj Luci - 2 Foto: Zvonimir Barisin

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Dok sunce zalazi iza Veloluškog zaljeva, pozornica okružena brodicama, palmama i kamenim kućama stvara prizor koji već godinama najavljuje jednu od najposebnijih glazbenih večeri na hrvatskoj obali. Nakon dnevnih priprema, reflektori su zasjali i tijekom večernje tonske probe, kada su posljednji detalji dovedeni do savršenstva.

Pozornica u Veloj Luci - 3 Foto: Zvonimir Barisin

Pozornica u Veloj Luci - 5 Foto: Zvonimir Barisin

Pozornica u Veloj Luci - 7 Foto: Zvonimir Barisin

Ovogodišnje izdanje manifestacije već je započelo na način koji je postao tradicija – raspjevanim putovanjem trajektom Jadrolinije na liniji Split – Vela Luka. Na nekoliko sati trajekt se pretvorio u jedinstvenu plutajuću pozornicu na kojoj su Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić, uz pratnju Ante Gelo Banda te Maaseja Kovačevića, Roberta Vrbančića i Marka Matoševića, izvodili Oliverove najveće hitove. Stotine putnika pjevale su od prve do posljednje pjesme, stvarajući emotivnu atmosferu koja je bila savršena uvertira u središnji događaj manifestacije.

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Koncert "Trag u beskraju" održava se svake godine u čast Olivera Dragojevića, koji je preminuo 29. srpnja 2018. godine. Upravo je Vela Luka, mjesto u kojem je živio i kojem se uvijek vraćao, postala simbol njegova glazbenog nasljeđa i emocije koju njegove pjesme i danas bude među publikom.

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 4 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 1 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 6 Foto: Ante Cizmic/Cropix

I ove se godine očekuje velik broj posjetitelja, a pontonskom pozornicom proći će brojni hrvatski glazbenici koji će izvesti neke od Oliverovih najvećih hitova.

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