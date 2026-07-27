Šire se lažne informacije o Thompsonovu koncertu u Vukovaru, njegov tim odmah reagirao

Tim Marka Perkovića Thompsona upozorio je obožavatelje da ne vjeruju neslužbenim objavama o prodaji ulaznica za koncert u Vukovaru. Poručili su da će sve informacije o ulaznicama i koncertu biti objavljene isključivo putem službenih kanala te najavili moguće pravne korake protiv onih koji šire netočne informacije.
Na društvenim mrežama posljednjih su se dana pojavile objave o navodnoj prodaji ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, no iz njegova tima upozoravaju da se radi o neslužbenim informacijama. Zbog toga su se oglasili na Instagramu i pozvali obožavatelje da vjeruju isključivo objavama na službenim kanalima.3 vijesti o kojima se priča prvo je poricao krivnju Osuđen sin Anđe Marić, priznao je djela za koja ga se tereti ''ili je to državni zločin?'' Vedrana Rudan uputila vapaj dok vodi svoju najtežu životnu bitku: ''Mogu li smjene od 0 do 24 biti nečiji poziv?'' otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti!
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"Dragi prijatelji, ovim putem vas obavještavamo kako informacije koje pojedine stranice i profili objavljuju na društvenim mrežama u vezi s prodajom ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona nisu službene niti ih je odobrio MPT tim. Napominjemo kako MPT tim nema nikakve informacije o vlasnicima takvih stranica, ne zna tko njima upravlja te ni na koji način ne surađuje s njima", napisali su.
Iz Thompsonova tima naglašavaju da će sve važne informacije o koncertima, ulaznicama i ostalim novostima biti objavljene isključivo putem službenih profila.
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"Pozivamo sve obožavatelje da sve informacije o koncertima, prodaji ulaznica i ostalim novostima prate isključivo putem službenih MPT kanala. Sve relevantne i točne informacije bit će pravovremeno objavljene na službenim stranicama Marka Perkovića Thompsona.
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 10 Foto: Pixsell
Ujedno molimo administratore i vlasnike stranica koje objavljuju netočne ili neprovjerene informacije da prestanu dovoditi fanove u zabludu. U protivnom ćemo biti primorani poduzeti odgovarajuće pravne korake radi zaštite interesa izvođača i njegove publike. Hvala na razumijevanju i povjerenju", dodali su.
Podsjetimo, veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru najavljen je za 29. kolovoza 2026. godine, a ranije je potvrđeno kako će događaj imati humanitarni karakter.
Thompson - 1 Foto: Nikola Cutuk/Pixsell
Marko Perković Thompson - 2 Foto: In Magazin
Točan datum početka prodaje ulaznica zasad nije poznat, a Thompsonov tim još jednom je poručio da će sve informacije biti dostupne isključivo putem službenih komunikacijskih kanala.
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