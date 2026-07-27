Šire se lažne informacije o Thompsonovu koncertu u Vukovaru, njegov tim odmah reagirao

Tim Marka Perkovića Thompsona upozorio je obožavatelje da ne vjeruju neslužbenim objavama o prodaji ulaznica za koncert u Vukovaru. Poručili su da će sve informacije o ulaznicama i koncertu biti objavljene isključivo putem službenih kanala te najavili moguće pravne korake protiv onih koji šire netočne informacije.

Na društvenim mrežama posljednjih su se dana pojavile objave o navodnoj prodaji ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, no iz njegova tima upozoravaju da se radi o neslužbenim informacijama. Zbog toga su se oglasili na Instagramu i pozvali obožavatelje da vjeruju isključivo objavama na službenim kanalima.

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"Dragi prijatelji, ovim putem vas obavještavamo kako informacije koje pojedine stranice i profili objavljuju na društvenim mrežama u vezi s prodajom ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona nisu službene niti ih je odobrio MPT tim. Napominjemo kako MPT tim nema nikakve informacije o vlasnicima takvih stranica, ne zna tko njima upravlja te ni na koji način ne surađuje s njima", napisali su.

Iz Thompsonova tima naglašavaju da će sve važne informacije o koncertima, ulaznicama i ostalim novostima biti objavljene isključivo putem službenih profila.

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"Pozivamo sve obožavatelje da sve informacije o koncertima, prodaji ulaznica i ostalim novostima prate isključivo putem službenih MPT kanala. Sve relevantne i točne informacije bit će pravovremeno objavljene na službenim stranicama Marka Perkovića Thompsona.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 10 Foto: Pixsell

Ujedno molimo administratore i vlasnike stranica koje objavljuju netočne ili neprovjerene informacije da prestanu dovoditi fanove u zabludu. U protivnom ćemo biti primorani poduzeti odgovarajuće pravne korake radi zaštite interesa izvođača i njegove publike. Hvala na razumijevanju i povjerenju", dodali su.

Podsjetimo, veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru najavljen je za 29. kolovoza 2026. godine, a ranije je potvrđeno kako će događaj imati humanitarni karakter.

Thompson - 1 Foto: Nikola Cutuk/Pixsell

Marko Perković Thompson - 2 Foto: In Magazin

Točan datum početka prodaje ulaznica zasad nije poznat, a Thompsonov tim još jednom je poručio da će sve informacije biti dostupne isključivo putem službenih komunikacijskih kanala.

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