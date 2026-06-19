Thompson otkrio detalj koji su fanovi dugo čekali: Evo kada je koncert u Vukovaru!

Menadžerski tim Marka Perkovića Thompsona objavio je da će njegov dugo najavljivani koncert u Vukovaru biti održan 29. kolovoza 2026. godine.
Nakon što je ranije najavio kako planira održati veliki koncert u Vukovaru, Marko Perković Thompson sada je otkrio i datum dugo očekivanog glazbenog spektakla.3 vijesti o kojima se priča Naša glumica Nakon udaje za HDZ-ovca posvetila se obitelji, a sjećate li se u kojoj se seriji Nove TV proslavila? brčkanje u moru Seksi video s jahte: Zbog bujnih oblina i tanga-bikinija dviju Hrvatica proradila mašta pratiteljima njihova ljubavna priča Kapetan Švicarske ljubi ljepoticu s Kosova: Izdržali su sve izazove, a danas imaju troje djece
Vijest je objavio njegov menadžerski tim na društvenim mrežama, gdje su se obratili obožavateljima kratkom, ali jasnom porukom: "Dragi prijatelji, rezervirajte datum - 29. kolovoza 2026. godine vidimo se u Vukovaru! Uskoro ćemo objaviti sve informacije vezane uz koncert."
Time je potvrđeno da će jedan od najpopularnijih hrvatskih glazbenika krajem ljeta iduće godine nastupiti u gradu heroju, što je među njegovim obožavateljima izazvalo veliko oduševljenje. Brojni pratitelji odmah su počeli dijeliti objavu i najavljivati svoj dolazak u Vukovar.
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Marko Perković Thompson Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Marko Perković Thompson - 2 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Marko Perković Thompson Foto: Emica Elvedji/Pixsell
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Podsjetimo, Thompson je još ranije otkrio želju da održi koncert upravo u Vukovaru, gradu koji zauzima posebno mjesto u kolektivnoj memoriji hrvatskog naroda. Već tada njegova je najava izazvala velik interes javnosti, a sada je poznato i kada će se koncert održati.
Marko Perković Thompson u spotu ''Kralj Tomislav'' Foto: Youtube
Marko Perković Thompson Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Marko Perković Thompson Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Detalji o lokaciji, početku prodaje ulaznica i ostalim organizacijskim informacijama zasad nisu poznati, no iz Thompsonova tima poručuju kako će sve biti objavljeno uskoro. Do tada, obožavateljima preostaje upisati 29. kolovoza 2026. u kalendar i pripremiti se za još jedan veliki glazbeni događaj.
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