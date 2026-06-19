Meri Goldašić o izgledu i svom djetinjstvu: ''Djeca bi mi se rugala, bilo je dovoljno da me samo pogledaju ''

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, Meri Goldašić, gostovala je u emisiji SHOWtime na Happy FM-u.

Voditelj Ivo Šarić s njom je razgovarao o putu od sramežljive djevojčice iz Šibenika do jedne od najpopularnijih žena u Hrvatskoj, majčinstvu, razvodu, ljubavi, društvenim mrežama i životnim iskustvima koja su je oblikovala.

Danas je na društvenim mrežama prati nekoliko stotina tisuća ljudi, a Meri se prisjetila savjeta koji joj je na početku karijere pomogao da društvene mreže počne promatrati i kao posao.

Meri Goldašić - 3 Foto: Gordan Svilar/Happy FM

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"Sjećam se da mi je Miro Čabraja rekao: 'Ajde se malo smiri i počni snimati nešto za što se brend može uhvatiti. Nemoj samo pričati u kameru i ne raditi ništa, nego se, primjerice, šminkaj dok pričaš u kameru. Tako te možda primijeti neki make-up brend i odluči plasirati svoj proizvod u tvoj video.' To je savjet koji bih danas dala apsolutno svima. Sve što planirate reći na društvenim mrežama, pokušajte napraviti usput, dok radite nešto što jednog dana možete i naplatiti", poručila je.

Otkrila je i kako se tijekom godina naučila nositi s negativnim komentarima te što je pritom naučila od Maje Šuput.

"U sukobe i rasprave nikad nisam ulazila. Ako mi je baš dobar dan i u svom sam silly goofy moodu, možda nešto i odgovorim. Netko mi je nedavno ispod objave hrane napisao: 'Nije nas briga.' Ja sam mu odgovorila: 'Pa nisam sisa da dojim na zahtjev.' Objavljivat ću što želim. Na svom profilu ljude blokiram jer mi je uvijek ljepše vidjeti pozitivu i lijepe komentare. Na tuđim profilima i ispod članaka uopće ne ulazim u komentare. To sam naučila od Maje Šuput."

Meri Goldašić - 1 Foto: Gordan Svilar/Happy FM

Govoreći o djetinjstvu, priznala je da je kao djevojčica bila potpuna suprotnost osobi kakva je danas.

"Bila sam jako mirna. Imala sam ikserice, zapravo ih imam i danas, samo se ne vide kada sam u štiklama. Kad bi mi se djeca rugala zbog toga, bilo je dovoljno da me samo pogledaju i već bih počela plakati. Tek me u petom razredu osnovne pogodio neki ludi pubertet pa se u meni probudio survival instinkt. Kako smo se često selili, dolaskom u Zagreb sam rekla sebi: 'Okej, neće te više nitko zezati. Sada se moraš zauzeti za sebe.'", ispričala je Šibenčanka.

Posebno emotivno govorila je o majčinstvu i odnosu sa sinovima.

"Rio je još mali, ali Aleksandar je već jako razumno i zrelo dijete pa s njim mogu biti prijateljica, ali do određene granice. On zna da sam ja prije svega mama, da sam ja ta koja donosi konačne odluke i da me na kraju dana mora poslušati. Naravno, dopuštam i njemu da iznese svoje mišljenje i prijedloge te da ima pravo glasa u stvarima koje se tiču njega. Ne sviđa mi se baš način odgoja na koji su odrastale starije generacije, gdje si kao dijete bio zadnja rupa na svirali dok nemaš 35 godina staža u državnoj firmi. Zato volim uključivati djecu u sve i trudim se biti im prijatelj. Prvenstveno iz jednog pomalo sebičnog razloga - želim da mi sve kažu", govori Meri.

Meri Goldašić - 2 Foto: Gordan Svilar/Happy FM

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Osvrnula se i na razvod koji joj je obilježio kraj prošle godine.

"Definitivno to nisam doživjela kao poraz. Znam tko sam, znam što sam i znam zašto se dogodila ta odluka. Nakon razvoda mogu ti se dogoditi lijepe ili ružne stvari, a velikim dijelom ovisi o tebi u kojem ćeš smjeru krenuti. Ako ćeš se fokusirati samo na loše, kukati, žaliti za bivšim partnerom i ostati zaglavljen u tome, onda će ti zaista biti teško. Iskreno želim svu sreću svom bivšem suprugu i ne želim mu biti kamen spoticanja. Dapače, ako nešto treba, tu sam. Imali smo puno lijepih trenutaka, baš kao što smo imali i one manje lijepe. Nekako je ljudski da s vremenom zaboravimo dio tih ružnih stvari i da nam u sjećanju ostanu lijepi trenuci", podijelila je s Ivom Šarićem u SHOWtimeu i otkrila ima li ljubavi danas: "Mirna sam i sretna. Kada u mom životu bude postojalo nešto ozbiljno, to će se saznati. Do tada uživam u svakom trenutku. Ne mislim da je ljubav centar mog svijeta, kao što ne mislim ni da je muškarac centar mog svijeta. Ne planiram dovoditi djeci frajere doma. Želim da je meni lijepo koliko god da traje, s kim god. Ali za nešto ozbiljnije, trenutno, stvarno nemam kapacitet, umorna sam."

Meri Goldašić Foto: Instagram

Govoreći o emocijama, priznala je da je ljudi rijetko vide uplakanu: "Plačem unutar svoja četiri zida. Zapravo imam taj svoj 'invaliditet' na kojem sam čak morala raditi. Kad sam prije nekog vremena prolazila kroz jedno vrlo teško razdoblje, bila sam u stalnom fight-or-flight moodu i nikako se nisam mogla rasplakati. Kao da mi je mozak cijelo vrijeme bio u nekoj drugoj zoni. Zbog toga sam čak radila sa psihologinjom kako bih si dopustila pokazati emocije i rasplakati se. Većinu stresnih situacija nastojim okrenuti na humor. Mislim da je to zajedničko mnogim ljudima koji su prošli kroz teška životna razdoblja."

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Otkrila je i da od rođenja ima problema sa sluhom: "Najčešća rečenica koju mi je tata govorio bila je: 'Joj, ti mater gluhu više!'. Moram gledati u lice kako bih mogla čitati s usana i razumjeti što govoriš. Nikad zbog toga nisam otišla liječniku jer sam tvrdoglava. Meni se ne čini da je to toliko ozbiljno, iako svi oko mene misle da jest. Baka mi stalno govori da uzmem onaj slušni aparatić koji je nevidljiv..."

Cijeli razgovor pogledajte OVDJE.

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