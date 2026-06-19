Seksi video s jahte: Zbog bujnih oblina i tanga-bikinija dviju Hrvatica proradila mašta pratiteljima

Renata Lovrinčević Buljan prisjetila se bezbrižnih ljetnih trenutaka koje je provela sa svojom prijateljicom Žanamari Perčić. Na društvenim mrežama podijelila je kadrove uživanja na moru, gdje su se smijale, brčkale i upijale sunce u minijaturnim bikinijima.

Renata Lovrinčević Buljan na društvenim je mrežama podijelila uspomenu na bezbrižne ljetne dane koje je provela sa svojom prijateljicom Žanamari Perčić.

Atraktivne brineta i plavuša uživale su na jahti usidrenoj u kristalno čistom moru, a dobro raspoloženje nije izostalo.

Renata Lovrinčević Buljan i Žanamari Perčić - 2 Foto: Instagram

Renata Lovrinčević Buljan i Žanamari Perčić - 3 Foto: Instagram

U objavljenim kadrovima Renata i Žanamari brčkale su se u moru, smijale i zabavljale daleko od svakodnevnih obveza. Uz snimku je Renata kratko poručila: "Ovo i 5 sati bez mobitela."

Renata Lovrinčević Buljan i Žanamari Perčić - 1 Foto: Instagram

Renata Lovrinčević Buljan i Žanamari Perčić - 4 Foto: Instagram

Obje su nosile minijaturne crne bikinije koji su istaknuli njihove isklesane figure, a sunčanje na palubi i opušteno druženje pokazali su kako su maksimalno iskoristile dan na moru.

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Žanamari je nedavno podijelila i video iz teretane u uskom kompletiću. Pogledajte ga OVDJE.

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Žanamari Perčić - 5 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

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