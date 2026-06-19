Ministar Habijan oglasio se iz SAD-a, s navijačima je nosio hrvatsku zastavu!

Damir Habijan ovih dana nije u ministarskim obvezama, već u navijačkoj misiji, otputovao je u SAD kako bi uživo bodrio Vatrene, a prizorima iz Amerike pohvalio se i na društvenim mrežama.

Dok Hrvatska nogometna reprezentacija nastupa na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, podrška Vatrenima stiže i iz državnog vrha.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan otputovao je u Sjedinjene Američke Države gdje uživo prati nastupe hrvatske reprezentacije i bodri izabranike Zlatka Dalića s tribina.

Damir Habijan - 5 Foto: Instagram

Damir Habijan - 1 Foto: Instagram

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Habijan se na društvenim mrežama pohvalio atmosferom iz Amerike te podijelio nekoliko fotografija koje prikazuju navijačku groznicu među hrvatskim navijačima. Na objavljenim prizorima ministar se može vidjeti među tisućama navijača odjeven u prepoznatljive hrvatske kockice, pod velikom hrvatskom zastavom, ali i u društvu brojnih iseljenika i navijača koji su doputovali podržati reprezentaciju. Njegovu objavu možete pogledati OVDJE.

Damir Habijan - 3 Foto: Instagram

Posebnu pažnju privukla je i njegova objava iz Fort Wortha u Teksasu, gdje je tijekom boravka posjetio poznate Stockyardse te primio prigodan navijački suvenir povezan s hrvatskom reprezentacijom.

Damir Habijan u Fort Worthu Foto: DNEVNIK.hr

Damir Habijan - 4 Foto: Instagram

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Sudeći prema fotografijama koje je objavio, atmosfera među hrvatskim navijačima u SAD-u je sjajna, a optimizma ne nedostaje.

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