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ponosno koračao

Ministar Habijan oglasio se iz SAD-a, s navijačima je nosio hrvatsku zastavu!

Piše J. C., Danas @ 13:13 Celebrity komentari
Damir Habijan - 2 Damir Habijan - 2 Foto: Instagram

Damir Habijan ovih dana nije u ministarskim obvezama, već u navijačkoj misiji, otputovao je u SAD kako bi uživo bodrio Vatrene, a prizorima iz Amerike pohvalio se i na društvenim mrežama.

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