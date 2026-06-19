Supruga Brucea Willisa ganula pratitelje nikad viđenom snimkom glumca: ''Spremna sam...''

Emma Heming Willis proslavila je 50. rođendan, a posebnom objavom na društvenim mrežama raznježila je svoje pratitelje. Među fotografijama i snimkama koje je podijelila našao se i rijedak trenutak s Bruceom Willisom koji je mnoge podsjetio na borbu njihove obitelji s glumčevom teškom bolešću.

Emma Heming Willis obilježila je svoj 50. rođendan emotivnom objavom na Instagramu koja je ganula brojne pratitelje.

Supruga Brucea Willisa podijelila je dirljive obiteljske trenutke koji su podsjetili na izazove kroz koje prolazi njihova obitelj nakon što je slavnom glumcu dijagnosticirana frontotemporalna demencija.

Bruce i Emma Heming Willis Foto: Instagram

Među objavljenim uspomenama posebno se istaknula snimka iz obiteljskog arhiva na kojoj Bruce Willis svojoj supruzi pjeva rođendansku pjesmu nakon što je udahnuo helij iz balona. U videu se glumac šali, pleše i zabavlja, dok se u pozadini čuje smijeh njihovih kćeri. Emma je podijelila i noviju fotografiju na kojoj zajedno poziraju nasmijani, noseći rođendanske kapice. Video pogledajte OVDJE.

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"Danas slavim velikih 50. I moram reći da sam spremna za ovo novo desetljeće i sve što ono donosi", napisala je Emma.

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U objavi se osvrnula i na proteklo desetljeće, koje je opisala kao jedno od najizazovnijih razdoblja u svom životu.

Bruce Willis - 5 Foto: Instagram

"Moje četrdesete bile su teške, ali ponosna sam na to koliko sam daleko stigla kao supruga, majka, partnerica u skrbi i zagovornica. Ponosna sam i na posao koji radimo kroz Emma & Bruce Willis Fund te na ono što nas tek čeka", poručila je.

Emma je istaknula kako je misija njihove fondacije podizanje svijesti o frontotemporalnoj demenciji, pružanje veće podrške njegovateljima te poticanje istraživanja i edukacije o ovoj bolesti.

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"Dok ulazim u novo poglavlje, moja rođendanska želja je budućnost u kojoj obitelji suočene s demencijom imaju više podrške, više resursa, manje stigme i svaki razlog da zadrže nadu", napisala je.

Bruce Willis - 2 Foto: Instagram

Umjesto klasičnih rođendanskih čestitki, Emma je pratitelje pozvala da podrže rad fondacije koja pomaže obiteljima pogođenima demencijom, pretvarajući svoj poseban dan u priliku za širenje svijesti i pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija.

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