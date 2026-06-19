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tužna priča

Supruga Brucea Willisa ganula pratitelje nikad viđenom snimkom glumca: ''Spremna sam...''

Piše J. C., Danas @ 11:00 Celebrity komentari
Bruce Willis Bruce Willis Foto: Instagram

Emma Heming Willis proslavila je 50. rođendan, a posebnom objavom na društvenim mrežama raznježila je svoje pratitelje. Među fotografijama i snimkama koje je podijelila našao se i rijedak trenutak s Bruceom Willisom koji je mnoge podsjetio na borbu njihove obitelji s glumčevom teškom bolešću.

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