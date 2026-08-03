Neugodan pad pjevača na pozornici, publika nije očekivala ovakvu reakciju!

Harry Styles doživio je neugodan pad tijekom koncerta u Ciudad de Méxicu nakon što se poskliznuo na mokroj pozornici.

Harry Styles tijekom koncerta u Ciudad de Méxicu doživio je neugodan pad na pozornici, no sve je završilo bez ozbiljnijih posljedica.

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Snimke koje su podijelili obožavatelji pokazuju kako je pjevač hodao pozornicom i zabavljao publiku, kada je iznenada izgubio ravnotežu i snažno pao. Publika je u tom trenutku ostala bez daha.

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Ipak, Harry je brzo pokazao da ga pad nije izbacio iz takta. Na nekoliko trenutaka ostao je ležati na pozornici uz osmijeh, a zatim ustao i nastavio pjevati kao da se ništa nije dogodilo, što je izazvalo oduševljenje publike.

Pretpostavlja se da je uzrok pada bila mokra pozornica. Naime, prije koncerta područje je zahvatilo snažno nevrijeme s obilnom kišom i tučom, zbog čega je podloga postala vrlo skliska.

Harry Styles Foto: Screenshot/Instagram

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Podsjetimo, Harry je ranije tijekom nastupa na londonskom Wembleyju nakratko kolabirao zbog gušenja, a ne zbog velikih vrućina, kako se isprva nagađalo. Unatoč neugodnom padu u Meksiku, koncert je završio bez novih problema, a pjevač je još jednom pokazao profesionalnost nastavivši nastup bez prekida.

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