Neugodan pad pjevača na pozornici, publika nije očekivala ovakvu reakciju!

Harry Styles doživio je neugodan pad tijekom koncerta u Ciudad de Méxicu nakon što se poskliznuo na mokroj pozornici.
Harry Styles tijekom koncerta u Ciudad de Méxicu doživio je neugodan pad na pozornici, no sve je završilo bez ozbiljnijih posljedica.3 vijesti o kojima se priča zgodna žena Ispod pripijene bijele haljine Žanamari nije nosila donje rublje, a prorezi su bili baš na pravom mjestu ''ne daješ joj slobodu da se izrazi'' Josipa Lisac komentirala skandal s domaće scene koji je proteklih dana bio glavna tema danas je neprepoznatljiv S 13 godina ljubio je 26-godišnju djevojku, a onda upao u ralje ovisnosti: Skandalozan život dječaka iz Terminatora
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Snimke koje su podijelili obožavatelji pokazuju kako je pjevač hodao pozornicom i zabavljao publiku, kada je iznenada izgubio ravnotežu i snažno pao. Publika je u tom trenutku ostala bez daha.
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Ipak, Harry je brzo pokazao da ga pad nije izbacio iz takta. Na nekoliko trenutaka ostao je ležati na pozornici uz osmijeh, a zatim ustao i nastavio pjevati kao da se ništa nije dogodilo, što je izazvalo oduševljenje publike.
Pretpostavlja se da je uzrok pada bila mokra pozornica. Naime, prije koncerta područje je zahvatilo snažno nevrijeme s obilnom kišom i tučom, zbog čega je podloga postala vrlo skliska.
Harry Styles Foto: Screenshot/Instagram
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Podsjetimo, Harry je ranije tijekom nastupa na londonskom Wembleyju nakratko kolabirao zbog gušenja, a ne zbog velikih vrućina, kako se isprva nagađalo. Unatoč neugodnom padu u Meksiku, koncert je završio bez novih problema, a pjevač je još jednom pokazao profesionalnost nastavivši nastup bez prekida.
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