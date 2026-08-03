Thompson objavio važne informacije uoči velikog koncerta u Šibeniku!

Uoči koncerta na šibenskom Šubićevcu Marko Perković Thompson uputio je važne upute fanovima.

Marko Perković Thompson uoči sutrašnjeg koncerta na šibenskom Šubićevcu obratio se fanovima s važnim uputama kako bi dolazak na događaj prošao što lakše i sigurnije.

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"Pozivamo vas da u Šibenik dođete već tijekom prijepodneva kako biste izbjegli gužve i bez stresa stigli na koncert.

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U suradnji s Gradom Šibenikom osigurani su parkirališni prostori:

Industrijska zona Podi - odakle će vas organizirano do stadiona prevoziti autobusi.

Tef - dodatna lokacija za parkiranje.

Ulazi na stadion otvaraju se u 17:00 sati, stoga vas molimo da u koncertni prostor dođete na vrijeme kako bismo svima omogućili siguran i nesmetan ulazak. Prenosimo i zamolbu naših vatrogasaca. Zbog visokih temperatura, velike suše i povećane opasnosti od požara, molimo vas da ne koristite i ne palite pirotehnička sredstva, osobito na parkiralištima i drugim neasfaltiranim površinama", poručeno je u objavi.

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Bit će to Thompsonov prvi koncert u Šibeniku nakon više od deset godina. Nakon nastupa na Šubićevcu slijede koncerti u Imotskom 8. kolovoza te u Vukovaru 29. kolovoza.

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