Ljepotica koja čeka dijete sa slavnim nogometašem pokazala trudnički trbuščić u sićušnom bikiniju

Marco Verratti i njegova supruga Jessica Aidi snimljeni su tijekom odmora na Mykonosu.

Talijanski nogometaš Marco Verratti i njegova supruga, francuska manekenka Jessica Aidi, uživaju u ljetnom odmoru na grčkom Mykonosu.

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Par je snimljen na poznatoj plaži Nammos Psarou, gdje su izmjenjivali sunčanje, kupanje i nježne trenutke.

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Posebnu pažnju privukla je Jessica, koja je prvi put pokazala trudnički trbuščić otkako su krajem lipnja objavili da čekaju svoje prvo zajedničko dijete. Za dan na plaži odabrala je bikini s bijelo-smeđim uzorkom koji je istaknuo njezinu figuru.

Marco Verratti i Jessica Aidi - 3 Foto: Photo One/NDP / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Paparazzi su zabilježili i emotivne prizore para na ležaljkama, gdje su se grlili i uživali u zajedničkim trenucima. Nakon opuštanja uz more, Jessica je osvježenje potražila u kristalno čistom moru, dok ju je Verratti pratio u plavim kupaćim gaćicama.

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Marco Verratti i Jessica Aidi - 2 Foto: Photo One/NDP / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Par je još jednom pokazao koliko uživa u iščekivanju prinove, a fotografije s Mykonosa brzo su obišle svjetske medije.

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