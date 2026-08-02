Pretraži
danas je neprepoznatljiv

S 13 godina ljubio je 26-godišnju djevojku, a onda upao u ralje ovisnosti: Skandalozan život dječaka iz Terminatora

Piše J. C., Danas @ 06:40 Nekad i sad komentari
Edward Furlong - 4 Edward Furlong - 4 Foto: Profimedia

Edward Furlong proslavio je 48. rođendan, a dječak koji je kao John Connor osvojio milijune gledatelja danas izgleda potpuno drukčije. Njegova životna priča puna je velikih uspjeha, ali i teških padova koji su obilježili njegovu karijeru.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Bio je najveća dječja zvijezda 90-ih i lice kultnog "Terminatora", a danas Edwarda Furlonga rijetki prepoznaju
danas je neprepoznatljiv
S 13 godina ljubio je 26-godišnju djevojku, a onda upao u ralje ovisnosti: Skandalozan život dječaka iz Terminatora
Josipa Lisac stala u obranu mlade pjevačice nakon bure s Jacquesom Houdekom
''ne daješ joj slobodu da se izrazi''
Josipa Lisac komentirala skandal s domaće scene koji je proteklih dana bio glavna tema
Domenica uživa u ljetu, a fotografijama u bikiniju oduševila je pratitelje
top fotke!
Kad se spoje more, sunce i Domenica u badiću, rezultat je prava ljetna razglednica
Emir Hadžihafizbegović dobitnik Počasnog Srca Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala
potpuno zasluženo!
Emiru Hadžihafizbegoviću stiglo je veliko priznanje, ovo je baš lijepa nagrada!
25 godina nakon nastanka, Oscarom nagrađena ''Ničija zemlja'' Danisa Tanovića u restauriranoj verziji zatvara 32. Sarajevo Film Festival
25 godina nakon nastanka
Oscarom nagrađena ''Ničija zemlja'' Danisa Tanovića u restauriranoj verziji zatvara 32. Sarajevo Film Festival
Isplivale nove snimke kaosa na koncertu Dine Merlina
Kaotična večer
Šire se dramatične snimke s koncerta Dine Merlina: Evo kako je došlo do ovih kaotičnih prizora!
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag obilježili prvu godišnjicu braka, dirljive fotografije oduševile pratitelje
naš glumački par
Godinu dana nakon tajnog vjenčanja podijelili najljepše uspomene: Ove fotografije iz svatova dosad nismo vidjeli
Udaje se Tia Jurčić
otkrio ju prijatelj
Udaje se Tia Jurčić! Vječnu ljubav obećat će bivšoj NBA legendi
Žanamari u Makarskoj plijenila poglede u pripijenoj haljini
zgodna žena
Ispod pripijene bijele haljine Žanamari nije nosila donje rublje, a prorezi su bili baš na pravom mjestu
Javili se organizatori nakon kaosa na Merlinovu koncertu
Stiglo objašnjenje!
Javili se organizatori Merlinova koncerta i objasnili što je izazvalo kaos na Koševu
Jacques Houdek prozvao pjevačicu zbog načina pjevanja 11
Oštra kritika!
Jacques Houdek bez zadrške o nastupu hrvatske pjevačice: ''Urlanje, gušenje i falš''
Severina u haljini koja nikoga nije ostavila ravnodušnim najavila novu pjesmu 4
''ma ova žena može sve!''
''Bolesno!'' Seve pokazala guzu u haljini s kružnim izrezom na neočekivanom mjestu!
Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji 4
vijest podijelila supruga
Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji nakon gotovo tri desetljeća života u inozemstvu
Udaje se Tia Jurčić 4
otkrio ju prijatelj
Udaje se Tia Jurčić! Vječnu ljubav obećat će bivšoj NBA legendi
Tko je Duška Brčić-Šušak? 3
privukla veliku pozornost
Tko je mlada Sinjanka kojoj je Jacques Houdek kritizirao pjevanje na izvedbu Oliverove pjesme?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Požar u obiteljskoj kući izazvan je namjerno: Čekaju se nalazi obdukcije
Nezapamćena tragedija
Poznato gdje je bila majka u vrijeme dok su stradali otac i dvoje djece. Općina će proglasiti dan žalosti: "Nikome nije lako čuti tako nešto"
Objavljen video: "Tune iskaču iz mora kraj kupača, a oni nisu ni svjesni opasnosti"
NA PULSKOJ PLAŽI
Objavljen video: "Tune iskaču iz mora kraj kupača, a oni nisu ni svjesni opasnosti"
Tragedija u Zagorju: Oglasio se ministar Ružić
Novi detalji
Ministar otkrio nove detalje tragedije u Zagorju: "Ne mogu sakriti svoju potresenost"
show
Josipa Lisac stala u obranu mlade pjevačice nakon bure s Jacquesom Houdekom
''ne daješ joj slobodu da se izrazi''
Josipa Lisac komentirala skandal s domaće scene koji je proteklih dana bio glavna tema
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag obilježili prvu godišnjicu braka, dirljive fotografije oduševile pratitelje
naš glumački par
Godinu dana nakon tajnog vjenčanja podijelili najljepše uspomene: Ove fotografije iz svatova dosad nismo vidjeli
Žanamari u Makarskoj plijenila poglede u pripijenoj haljini
zgodna žena
Ispod pripijene bijele haljine Žanamari nije nosila donje rublje, a prorezi su bili baš na pravom mjestu
zdravlje
6 napitaka koje dijetetičari preporučuju za zdrave zglobove
Vrijedi ih uvrstiti u prehranu
6 napitaka koje dijetetičari preporučuju za zdrave zglobove
Madež koji svrbi: Evo kada je riječ o običnoj iritaciji, a kada o melanomu
Važno!
Madež koji svrbi: Evo kada je riječ o običnoj iritaciji, a kada o melanomu
Djeca koja su dulje dojena imaju manji rizik od ovog poremećaja
Studija na više od 37.600 djece
Djeca koja su dulje dojena imaju manji rizik od ovog poremećaja
zabava
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Prizor s Brača podigao prašinu na društvenim mrežama, a sve zbog registracije automobila
Hmm…
Prizor s Brača podigao prašinu na društvenim mrežama, a sve zbog registracije automobila
Objava o hrvatskim plažama izazvala raspravu, pogledajte što nekima smeta
Što kažete?
Objava o hrvatskim plažama izazvala raspravu, pogledajte što nekima smeta
tech
Novi savjetodavni servis donosi odgovore na najčešća pitanja koja muče sve stanare i upravitelje zgrada
Sve na jednom mjestu
Novi servis donosi odgovore na najčešća pitanja koja muče sve stanare i upravitelje zgrada
sport
Torcida u Varaždinu razvila transparent, a onda je krenulo vrijeđanje Zlatka Dalića
U drugom dijelu
Torcida u Varaždinu razvila transparent, a onda je krenulo vrijeđanje Zlatka Dalića
Zlatko Dalić otkrio gdje odlazi raditi novi posao
sretnooo!
Zlatko Dalić otkrio gdje odlazi raditi novi posao
Toplak rekao nešto vrlo bolno za sve hajdukovce: "Kad sam ja igrao protiv Hajduka..."
RIJETKI GOVORE O TOME
Toplak rekao nešto vrlo bolno za sve hajdukovce: "Kad sam ja igrao protiv Hajduka..."
tv
Nasljednik: Ne može gledati od tuge, ali zna da više nema natrag
NASLJEDNIK
Ne može gledati od tuge, ali zna da više nema natrag
Daleki grad: Hoće li stare ucjene imati velike posljedice doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Hoće li stare ucjene imati velike posljedice doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
Slučajna obitelj: Nova TV donosi novu domaću seriju!
SLUČAJNA OBITELJ
Nova TV donosi novu domaću seriju!
putovanja
Dalmatinski fenomen: Predivno jezero u koje nitko nije uspio ubaciti kamen
"Buć" se nije čulo...
Dalmatinski fenomen: Predivno Crveno jezero u koje još nitko nije uspio ubaciti kamen
Otrovno drvo: Tihi ubojica koji je najopasniji kada padne kiša
Nevjerojatno opasno
Otrovno drvo: Tihi ubojica koji je najopasniji kada padne kiša
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
Vrboska
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
O preseljenju u inozemstvo razmišlja 9 od 10 Europljana
Kamo bi otišli?
O preseljenju u inozemstvo razmišlja 9 od 10 Europljana
U susjednoj zemlji traje bitka za plaže: Sve ih je manje slobodno, a mnogima je ulaz preskup
Domaći kupači u problemu
U susjednoj zemlji traje bitka za plaže: Sve ih je manje slobodno, a mnogima je ulaz preskup
lifestyle
Blake Lively u natikačama Christiana Louboutina i podvinutim trapericama
Torba je čisti glamur
Blake Lively: Natikače koje su sinonim za ljetnu eleganciju, a obožavaju i obične traperice
Mirela Holy u bijelim sandalama Naked Wolfe i capri hlačama na špici
Ljetni adut
Mirela Holy: Hlače koje je proslavila Audrey Hepburn, uz bijele sandale izgledaju zakon
Neočekivani znak da između žene i muškarca postoji kemija
Nema veze s fizičkim
Jeste li to doživjeli? Neočekivani znak da između žene i muškarca postoji kemija
sve
Torcida u Varaždinu razvila transparent, a onda je krenulo vrijeđanje Zlatka Dalića
U drugom dijelu
Torcida u Varaždinu razvila transparent, a onda je krenulo vrijeđanje Zlatka Dalića
Zlatko Dalić otkrio gdje odlazi raditi novi posao
sretnooo!
Zlatko Dalić otkrio gdje odlazi raditi novi posao
Toplak rekao nešto vrlo bolno za sve hajdukovce: "Kad sam ja igrao protiv Hajduka..."
RIJETKI GOVORE O TOME
Toplak rekao nešto vrlo bolno za sve hajdukovce: "Kad sam ja igrao protiv Hajduka..."
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene