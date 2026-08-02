S 13 godina ljubio je 26-godišnju djevojku, a onda upao u ralje ovisnosti: Skandalozan život dječaka iz Terminatora

Edward Furlong proslavio je 48. rođendan, a dječak koji je kao John Connor osvojio milijune gledatelja danas izgleda potpuno drukčije. Njegova životna priča puna je velikih uspjeha, ali i teških padova koji su obilježili njegovu karijeru.

Edward Furlong imao je samo 13 godina kada ga je redatelj James Cameron odabrao za ulogu Johna Connora u filmu "Terminator 2: Sudnji dan". Dotad nije imao glumačkog iskustva, a otkriven je sasvim slučajno tijekom posjeta casting direktorice Mali Finn jednom centru za mlade u Kaliforniji. Upravo ga je ta uloga preko noći pretvorila u jednu od najvećih mladih zvijezda Hollywooda. Za svoj nastup osvojio je MTV Movie Award i Saturn Award, a mnogi su mu predviđali blistavu karijeru.

Nakon golemog uspjeha nastavio je nizati zapažene uloge u filmovima "Pet Sematary Two", "American Heart", "A Home of Our Own", "Detroit Rock City", a publika ga posebno pamti i po ulozi Dannyja Vinyarda u kultnoj drami "American History X", gdje je glumio uz Edwarda Nortona.

Edward Furlong - 3 Foto: Profimedia

No, iza sjaja Hollywooda skrivao se težak privatni život. Furlong je odrastao u nestabilnim obiteljskim okolnostima, nikada nije upoznao biološkog oca, a kao tinejdžer našao se u vezi sa znatno starijom mentoricom, što je kasnije izazvalo brojne kontroverze i dodatno obilježilo njegovu mladost.

Edward Furlong - 1 Foto: Profimedia

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Velik trag na njegov život ostavila je i veza s 13 godina starijom Jacqueline Domac, koja je godinama izazivala zgražanje javnosti. Upoznali su se kada je Edward imao samo 13 godina, a ona 26 te je radila kao njegova instruktorica. Nekoliko godina poslije, dok je on još bio maloljetan, njihov odnos prerastao je u ljubavnu vezu. Zbog nje se posvađao s obitelji, koja je pokušala prekinuti njihov odnos i čak ga odvesti na sud, no u tome nije uspjela. Domac je s vremenom postala i njegova menadžerica, a zajedno su ostali gotovo deset godina.

Edward Furlong i Jacqueline Domac - 2 Foto: Profimedia

Edward Furlong i Jacqueline Domac - 3 Foto: Instagram

Nakon prekida 1998. godine uslijedio je novi skandal. Jacqueline ga je tužila tvrdeći da joj duguje novac koji je zaradila kao njegova menadžerica te ga optužila za nasilje u vezi. Iako je slučaj na kraju odbačen, njihov buran odnos ostavio je dubok trag na glumca. Furlong je godinama poslije priznao da bi, kada bi mogao vratiti vrijeme, tu vezu izbrisao iz svog života jer mu nitko tada nije rekao da takav odnos nije bio zdrav za njega.

Edward Furlong i Jacqueline Domac - 1 Foto: Instagram

Početkom 2000-ih počeli su problemi s alkoholom i drogom. Zbog ovisnosti njegova je karijera krenula silaznom putanjom, a jedan od najvećih udaraca bio je gubitak uloge Johna Connora u filmu "Terminator 3: Rise of the Machines". Iako je potpisao unosan ugovor, prekršio je klauzulu o zabrani konzumacije droge te je zamijenjen drugim glumcem. Godinama poslije priznao je da je upravo ovisnost uništila priliku života.

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Slijedile su godine rehabilitacija, uhićenja i sudskih procesa povezanih s nasiljem u obitelji te zlouporabom opojnih sredstava. Sve je to gotovo potpuno zaustavilo njegovu glumačku karijeru, pa su uloge u velikim studijskim projektima zamijenili manji nezavisni filmovi.

Edward Furlong - 1 Foto: Derek Storm / Everett / Profimedia

Edward Furlong Foto: Profimedia

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Ipak, posljednjih godina Furlong šalje optimističnije vijesti. Otvoreno govori o borbi s ovisnošću te je još 2022. objavio da je četiri godine trijezan. U međuvremenu se postupno vratio glumi i pojavljuje se u nezavisnim filmskim projektima, a 2019. nakratko se, uz pomoć digitalne tehnologije, vratio i franšizi koja ga je proslavila – "Terminator: Dark Fate".

Edward Furlong - 2 Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Danas ima 48 godina i izgleda potpuno drukčije nego u danima kada je bio jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda. Iako ga je život odveo daleko od statusa velike zvijezde kakav su mu mnogi predviđali, njegova izvedba Johna Connora i dalje se smatra jednom od najlegendarnijih dječjih glumačkih uloga u povijesti akcijskog filma.

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