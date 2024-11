Njemu je bilo 13, a njoj 26 godina kad su se upoznali: Svijet filmske industrije ostao je u šoku kad se saznalo za njihovu vezu!

Edward Furlong i Jacqueline Domac imali su gotovo desetljeće dugu nezdravu vezu, koja je na koncu završila sudskim tužbama.

Hollywood je tijekom povijesti imao niz toksičnih veza, od kojih su neke sada odavno zaboravljene. Prije 30-ak godina svijet filmske industrije šokirala je vijest kako je nova glumačka nada 16-godišnji Edward Furlong u vezi s 13 godina starijom Jacqueline Domac.

Rođen 1977. u Glendaleu, Furlong se sukobio s majkom, nakon čega su ga pod svoje okrilje primili mamina sestra Nancy i njezin suprug Sean Furlong. Prilikom jednog izlaska upoznao je direktora castinga za film "Terminator", koji ga je nagovorio da se prijavi za ulogu Johna Connora u nastavku danas uspješne filmske franšize. Furlong je na koncu dobio ulogu, a za to je morao ošišati kosu i pohađati satove glume i španjolskog jezika.

Poslije izlaska filma "Terminator 2" Furlonga su primijetili svi redatelji te su ga htjeli na svojim projektima, no s tim je došla i visoka cijena, a to je razdor između njegove majke s jedne strane te ujaka i tete s druge. Tada 13-godišnjaku to je teško padalo, zbog čega se zbližio s instruktoricom, 26-godišnjom Domac. Kako su se dobro slagali, njegovi skrbnici složili su se da mu ona nastavlja davati instrukcije, no njihov odnos počeo je izazivati spekulacije.

Producenti i redatelj filma "Naš dom" zaposlili su je kao instruktoricu za Furlonga i još šest dječjih glumaca, no brzo je otpuštena. Mediji su tada izvijestili kako je pronađena s Furlongom i još jednim dječakom na podu. Međutim, njegovi skrbnici i dalje su imali povjerenja u nju, dok 1993. godine Domac nije podnijela zahtjev za rastavu i započela vezu s Furlongom.

Njegova teta Nancy pokušala je stati na kraj tom odnosu, ali neuspješno: "Strašno sam se svađala s Jackie i rekla sam joj da ima nešto veoma loše i bolesno u njihovoj vezi. Odgovorila mi je sljedeće: 'Znam koliku moć imam nad Edijem. Znam da ga mogu natjerati da radi što hoću.'"

To je dovelo do sudske tužbe Furlongovih, koja je odbijena uslijed promjena kalifornijskog zakona o kaznenom djelu silovanja i nakon Edwardova svjedočenja. U međuvremenu se Edward odvojio od tadašnjih skrbnika, a Jacqueline mu je postala pratnja na snimanjima.

"Da, naši interesi ponekada se razlikuju, kada je riječ o glazbenom ukusu ili tome kako ćemo provesti slobodno vrijeme. Ja volim boraviti u našem dvorištu kada imam vremena, a on bi slušao Metallicu. Ali to ne znači ništa, jedino što mi pada na pamet, a moglo bi biti problem, jest da se nekako nađemo pod napadom kritika", ispričala je jednom Domac, koja je na koncu postala njegova menadžerica.

"Jackie mi je oduvijek bila oslonac. Ona ide svugdje sa mnom jer bismo nedostajali jedno drugom da nije tako", izjavio je Furlong te se hvalio kako je uspio uhvatiti ženu puno stariju od sebe.

Sve se odjednom promijenilo nakon prekida 1998. godine, kada je Domac počela nizati ozbiljne optužbe o nasilju u vezi. Iako su tvrdili kako nisu imali seksualne odnose prije njegove 18. godine, Domac je isticala kako je on izrastao u nasilnika i obiteljskog zlostavljača. U tužbi iz 1999. Domac je izjavila kako joj Furlong duguje 110 tisuća dolara, na što je on odgovorio prijetnjama i verbalnim napadima, čime joj je prouzročio ozbiljno emocionalno oštećenje.

Nakon razlaza Furlong je počeo imati sve više problema s ovisnošću. Kasnije je priznao kako je njihova veza bila izrazito toksična. "Da mogu vratiti vrijeme i izbrisati tu vezu, učinio bih to. Problem je što mi nitko nije rekao da to nije dobro za mene", priznao je 2006. u intervjuu za People.

Furlong je poslije imao još dvije veze - s Rachael Bell i Monicom Keenom, a obje su završile poslije prijava za obiteljsko nasilje, zbog kojega je i boravio u zatvoru nekoliko mjeseci.

