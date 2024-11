Kim Kardashian pojavila se komadom nakita koji je nekad pripadao princezi Diani, fanovi Lady Di su bijesni: ''Pretvorila ga je u nešto vulgarno!''

Kim Kardashian pohvalila se napokon komadom nakita koji je nekada pripadao princezi Diani, no fanovi su to dočekali na nož.

Prošle godine starleta Kim Kardashian je na aukciji u Sotherbyju kupila nakit koji je nekada pripadao princezi Diani. U pitanju je križ s ametistom, kojeg je Diana nosila na jednoj gala večeri 1987. godine, a izradio ga je Garrard 1920-ih godina.

Poslije gotovo dvije godine, internetska starleta dobila je priliku nositi križ vrijedan 200 tisuća dolara, koliko ga je platila na aukciji, na gala večeri LACMA Art + Film Gala 2024. uz bijelu haljinu dubokog izreza.

Međutim, fanovima pokojne princeze Diane nije se svidio potez Kardashian.

"Imala je hrabrosti staviti to uz ovu haljinu. Potpuno bez osjećaja, neobrazovana, narcisoidna i neprivlačna osoba", "Savršen primjer klase i smeća", "I pretvorila ga je u nešto vulgarno", "Želi biti povezana s kraljevskom obitelji tako jako", "Može li Kim izgledati još jeftinije? Lažna je od glave do pete", "Ako ćeš nositi tako sveti religijski simbol, barem ga nosi s dozom klase kao što je to činila Diana. Pokaži malo poštovanja...", "Gotovo izložene grudi dok nosiš veliki križ oko vrata izgledaju toliko neukusno", dio je komentara koji nisu štedjeli 43-godišnjakinju.

Kim Kardashian Accessorizes with Princess Diana’s Amethyst Cross for LACMA Art + Film Gala



Kardashian purchased the Attallah Cross at a Sotheby’s auction in 2023. pic.twitter.com/FH2JUKPPCR — The Gworls Are Fighting (@baddietvv) November 3, 2024

Ovo nije prvi puta da Kim Kardashian izaziva kritike zbog nošenja nečega što je pripadalo drugoj slavnoj osobi. Prije dvije godine, za Met Gali je odjenula haljinu Marilyn Monroe, koja je na kraju vraćena u muzej uništena.

Kojoj bolje stoji, odlučite u anketi.

Kome bolje pristaje križ od ametista? princezi Diani

Kim Kardashian princezi Diani

Kim Kardashian Ukupno glasova:

Kako izgleda Kim Kardashian kada ne može koristiti usluge Photoshopa i FaceAppa, otkrijte OVDJE.

