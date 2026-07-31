Svi je pamte kao iritantnu Janice iz "Prijatelja", a kako danas izgleda legendarna glumica?

Malo je sporednih televizijskih likova koji su ostavili toliko snažan trag kao Janice iz kultnih ''Prijatelja''. Zahvaljujući nezaboravnom smijehu i legendarnom uzviku ''Oh. My. God!'', Maggie Wheeler zauvijek je osvojila publiku diljem svijeta.

Maggie Wheeler, američka glumica koja je 7. kolovoza 1961. godine rođena u New Yorku, već desetljećima gradi uspješnu glumačku karijeru, no publika će je zauvijek najviše povezivati s Janice Litman Goralnik, jednom od najupečatljivijih sporednih junakinja kultne serije ''Prijatelji''.

Maggie Wheeler - 6 Foto: Profimedia

Iako se u seriji pojavljivala povremeno, njezin osebujan glas, zarazni smijeh i legendarni uzvik ''Oh. My. God!'' učinili su Janice jednim od najprepoznatljivijih televizijskih likova svih vremena. Upravo zahvaljujući toj ulozi Wheeler je stekla svjetsku popularnost, a njezina pojava i danas izaziva osmijeh kod brojnih obožavatelja serije.

Maggie Wheeler - 4 Foto: YouTube Screenshot

Danas 64-godišnja glumica njeguje nešto drukčiji stil nego u vrijeme najveće slave, no i dalje je aktivna u televizijskoj industriji te se redovito pojavljuje na javnim događanjima.

Osim u Prijateljima, Maggie Wheeler ostvarila je zapažene uloge i gostovanja u brojnim popularnim serijama, među kojima su ''Seinfeld'' i ''The Drew Carey Show''. Svoj je talent pokazala i u kazalištu te glasovnoj glumi, gdje je zahvaljujući prepoznatljivoj interpretaciji sudjelovala u animiranim projektima i reklamama.

Maggie Wheeler - 3 Foto: Profimedia

Na privatnom planu glumica već više od tri desetljeća živi daleko od holivudskog glamura. Od 1990. godine u braku je s Danielom Bordenom Wheelerom, s kojim ima dvije kćeri.

Maggie Wheeler Foto: Screenshot

Iako rijetko nosi glavne uloge, Maggie Wheeler svojim je talentom i karizmom dokazala da i sporedni lik može postati jedna od najvećih televizijskih ikona. Janice je tako ostala neizostavan dio priče o ''Prijateljima''.

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