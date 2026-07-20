Kako je Lepa Brena izgledala prije 40 godina? Procurila je njezina stara fotografija!

Lepa Brena prisjetila se na Instagramu nastanka albuma "Pile moje" i osamdesetih godina.

Lepa Brena na Instagramu je razveselila obožavatelje fotografijom iz mladosti kojom se prisjetila razdoblja kada su nastajali neki od njezinih najvećih hitova. Uz arhivsku fotografiju podijelila je i emotivnu poruku o vremenu koje, kako kaže, pamti po glazbi, stvaranju i velikim snovima.

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"Vrijeme kada nije bilo žurbe. Samo glazba, papir pun precrtanih stihova i želja da svaka pjesma pronađe put do nečijeg srca", napisala je.

Prisjetila se i albuma "Pile moje", istaknuvši da su se pjesme stvarale polako i s puno ljubavi te zahvalila publici što ih i danas sluša.

"Tako su se 1985. godine, polako i s ljubavlju, krčkale pjesme za album 'Pile moje'. Danas, toliko godina kasnije, još uvijek žive pjesme poput 'Nežna žena', 'Mače moje', 'Janoš, Janoš'... zahvaljujući vama", poručila je.

Objava je izazvala mnoštvo pozitivnih reakcija, ali su najvjerniji fanovi primijetili i jednu netočnost. U komentarima su Brenu podsjetili da je album "Pile moje" objavljen krajem 1984., a ne 1985. godine.

"Zar album Pile moje nije izašao 1984?", upitao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Pile Moje je objavljeno u studenom 1984. Ja sam ludi fan Lepe Brene pa znam takve stvari."

Lepa Brena Foto: Instagram

Lepa Brena u mladosti - 9 Foto: Lepa Brena/Instagram

Lepa Brena Foto: Instagram

Album "Pile moje", četvrti koji je snimila sa Slatkim grehom, smatra se jednim od najuspješnijih u njezinoj karijeri. Prodao se u oko pola milijuna primjeraka, donio joj nagradu Oskar popularnosti, a s njega su potekli hitovi poput "Pile moje", "Šeik", "Nežna žena", "Mače moje" i "Janoš, Janoš", koji i danas imaju posebno mjesto među njezinim obožavateljima.

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