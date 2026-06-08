Možete li vjerovati da je od serije Marisol prošlo 30 godina?

Trideset godina nakon premijere, Marisol i dalje uživa kultni status među ljubiteljima telenovela.

Prije točno 30 godina, 22. siječnja 1996., na meksičkoj televiziji premijerno je prikazana telenovela "Marisol", serija koja će ubrzo postati jedan od najvećih hitova 90-ih godina i osvojiti milijune gledatelja diljem svijeta.

Producent Juan Osorio za Televisu stvorio je priču o djevojci s ožiljkom na licu koja prodaje cvijeće kako bi preživjela, ne znajući da je nasljednica bogate obitelji. Tijekom 145 epizoda gledatelji su pratili ljubavnu priču Marisol i Joséa Andrésa, brojne obiteljske tajne i preokrete koji su postali zaštitni znak latinoameričkih sapunica.

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Erika Buenfil Foto: Youtube

Marisol - 16 Foto: YouTube Screenshot

Iako su kritičari tada priču nazivali klasičnom "Pepeljugom", publika ju je obožavala. Serija je bila toliko uspješna da je Televisa produžila njezino trajanje, a glumački dvojac Erika Buenfil i Eduardo Santamarina krenuo je na promotivne turneje diljem Latinske Amerike. U Meksiku je Marisol postala jedan od najvećih televizijskih uspjeha godine, a gledanost je bila toliko velika da je serija tijekom emitiranja čak premještena u atraktivniji večernji termin.

Jeste li gledali "Marisol"? Da, trčala sam iz škole i sad se osjećam starom

Ponekad kada bih uhvatila

Ne pratim telenovele Da, trčala sam iz škole i sad se osjećam starom

Ponekad kada bih uhvatila

Ne pratim telenovele Ukupno glasova:

Marisol - 9 Foto: YouTube Screenshot

Marisol - 7 Foto: YouTube Screenshot

Marisol - 6 Foto: YouTube Screenshot

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Ako postoji jedna meksička sapunica koja je obilježila hrvatske televizijske početke 90-ih, onda je to upravo "Marisol". Emitirala se u vrijeme kada su telenovele tek osvajale domaće gledatelje, a mnogi se i danas sjećaju naslovne pjesme "Por amarte" koju je izvodio tada mladi Enrique Iglesias. Serija je u Hrvatskoj stekla gotovo kultni status, a imena poput Marisol, José Andrésa i Maria postala su prepoznatljiva i onima koji inače nisu pratili sapunice.

Eduardo Santamarina - 5 Foto: YouTube Screenshot

Eduardo Santamarina - 3 Foto: YouTube Screenshot

Sergio Basañez Foto: YouTube Screenshot

Veliku popularnost stekli su i glumci. Erika Buenfil, koja je utjelovila Marisol, zahvaljujući seriji vratila se među najveće zvijezde meksičke televizije. Danas je jedna od najpraćenijih meksičkih glumica na društvenim mrežama, a posljednjih godina doživjela je novu popularnost zahvaljujući TikToku. Eduardo Santamarina, koji je glumio Joséa Andrésa, nastavio je graditi uspješnu karijeru te ostao jedno od najpoznatijih lica meksičkih telenovela. Danas je u braku s glumicom Mayrín Villanuevom i redovito se pojavljuje u televizijskim projektima.

Hrvatska publika posebno pamti Sergija Basañeza kao negativca Maria Suáreza. Upravo mu je Marisol otvorila vrata velikih glavnih uloga, a kasnije je postao jedna od najvećih zvijezda konkurentske TV Aztece.

Erika Buenfil - 2 Foto: Profimedia

Erika Buenfil - 3 Foto: Profimedia

Serija je ujedno ostala upamćena kao posljednji televizijski projekt legendarnog Enriquea Álvareza Félixa, sina slavne glumice Maríe Félix, koji je preminuo nedugo nakon završetka snimanja svojih scena. Tragična sudbina pratila je i mladu glumicu Paulinu Lazareno, koja je godinu dana nakon emitiranja serije poginula u prometnoj nesreći.

Marisol - 9 Foto: YouTube Screenshot

Marisol - 2 Foto: YouTube Screenshot

Iako su nakon nje stigli gigantski hitovi poput "Esmeralde", "Otimačice" i "Rosalinde", mnogi poznavatelji žanra smatraju da je upravo Marisol bila jedna od posljednjih velikih "klasičnih" Televisinih telenovela. Spoj bajkovite priče, melodrame, nezaboravnih negativaca i romantične glazbe učinio ju je idealnim predstavnikom zlatnog doba sapunica. Trideset godina kasnije, Marisol se i dalje spominje među najomiljenijim latinoameričkim serijama, a za mnoge hrvatske gledatelje ostaje sinonim za vrijeme kada su se ulice praznile čim bi počela nova epizoda.

Znanje o "Marisol" provjerite OVDJE.

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