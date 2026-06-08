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Djevojka s ožiljkom

Možete li vjerovati da je od serije Marisol prošlo 30 godina?

Piše E. G., Danas @ 13:40 Nekad i sad komentari
Marisol - 4 Marisol - 4 Foto: YouTube Screenshot

Trideset godina nakon premijere, Marisol i dalje uživa kultni status među ljubiteljima telenovela.

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