Afera s predsjednikom uništila joj je život: Kako 30 godina poslije izgleda najpoznatija ljubavnica na svijetu?

Monica Lewinsky, koja je prije gotovo 30 godina postala simbol jednog od najvećih političkih skandala u SAD-u, danas je uspješna aktivistica i voditeljica podcasta koja otvoreno govori o godinama javnog linča, mentalnom zdravlju i važnosti prihvaćanja vlastite prošlosti.

Prošlo je gotovo 30 godina od skandala u čijem središtu su bili tadašnji američki predsjednik Bill Clinton i pripravnica, danas aktivistica Monica Lewinsky. I dok je danas Clinton i dalje veoma cijenjen i aktivan u američkoj politici, Lewinsky je bila ostracizirana i držala epitet preljubnice, zbog čega nije mogla dobiti stalan posao.

Da su se stvari promijenile na bolje za Lewinsky, pokazuju i sve češće pozivnice za razna predstavljanja i crvene tepihe, među kojima je bio i onaj za premijeru filma "Nasljednici: Mračni Wonderland".

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Monica Lewinsky - 7 Foto: Profimedia

Monica Lewinsky - 3 Foto: Profimedia

U crvenoj cvjetnoj haljini, danas 53-godišnja Lewinsky izgleda bolje nego ikada, pokazujući koliko se promijenila u odnosu na neslavnu 1998. godinu.

U Bijelu kuću došla je u ljeto 1995. godine kao pripravnica, a posao je dobila preko obiteljske veze. Međutim, 1997. otkriven je veliki skandal kada je tadašnji američki predsjednik Clinton 18 mjeseci imao aferu sa stažisticom. Ovu izvanbračnu aferu je medijima otkrila Linda Tripp, zaposlenica Ministarstva obrane i osoba od povjerenja Lewinsky koja je ilegalno snimala njihove privatne razgovore o vezi s predsjednikom.

Monica Lewinsky - 3 Foto: Profimedia

Monica Lewinsky - 6 Foto: Profimedia

Malo prije nego što je otkrivena njezina afera s Clintonom, premještena je u Pentagon jer su njezini nadređeni smatrali da previše vremena provodi s predsjednikom. Poslije je priznala da je nekoliko puta imala intimne odnose s Clintonom u Ovalnom uredu Bijele kuće.

I dok se tada 49-godišnji Clinton na kraju uspio izvući i ostati važna politička figura sve do danas, Lewinsky je marginalizirana. Poslije fakulteta nitko ju nije htio trajno zaposliti, nije razvila nijednu romantičnu verziju, mediji su je prozivali različitim imenima, postavši prva žena internetskog doba koja je bila žrtva "cancel kulture".

Monica Lewinsky - 4 Foto: Profimedia

Monica Lewinsky - 1 Foto: Profimedia

Danas je Lewinsky, koja će za koji dan proslaviti 53. rođendan, potpuno drugačija osoba nego što je bila prije tri desetljeća, kada je ušla u Bijelu kuću. Ima vlastiti podcast, drži predavanja na temu cyberbullinga i mentalnog zdravlja i postala je aktivistica za prava žena.

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U najnovijoj epizodi svog podcasta "Reclaiming with Monica Lewinsky" Lewinsky je otkrila da je godinama pokušavala pobjeći od verzije sebe koju je svijet upoznao kao 22-godišnju pripravnicu u Bijeloj kući.

Monica Lewinsky - 1 Foto: Youtube

Monica Lewinsky Foto: Profimedia

Monica Lewinsky Foto: Profimedia

"Nisam mogla ostaviti Monicu Lewinsky iz Bijele kuće u prošlosti. Morala sam pronaći način da je prihvatim i prestanem je se sramiti", rekla je, dodajući da bez prihvaćanja nije moguće krenuti dalje.

Prisjetila se i razdoblja koje naziva svojim "mračnim desetljećem", kada je, kako kaže, imala osjećaj da lošim trenucima nema kraja.

"Kad sam mislila da ne može biti gore, postalo je još gore", priznala je. Danas ističe da ju je iskustvo naučilo suosjećanju pa posebno cijeni kada joj se prijatelji obrate u trenucima kada im treba podrška i netko tko će ih saslušati.

Monica Lewinsky - 1 Foto: Profimedia

Monica Lewinsky (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Danas Monica Lewinsky pokušava vlastitu priču pretvoriti u poruku o otpornosti i samoprihvaćanju. Kroz podcast razgovara s poznatim osobama o traumama, identitetu i životnim prekretnicama, a njezina iskrenost ponovno je izazvala velik interes javnosti, podsjetivši koliko su posljedice javnog linča dugotrajne – čak i desetljećima nakon što naslovnice nestanu.

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