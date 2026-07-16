Kći Jacquesa Houdeka privukla je sve poglede na obiteljskom izletu kojim se pjevač pohvalio

Jacques Houdek proveo je obiteljski dan u Ljubljani sa suprugom Brigitom i kćeri Sofijom, koja se i pohvalila izletom na društvenim mrežama.

Jacques Houdek iskoristio je ljetne dane za obiteljski izlet u Ljubljanu, a društvo su mu pravile supruga Brigita i njihova kći Sofia.

Talentirana 20-godišnjakinja na društvenim mrežama je podijelila niz fotografija s putovanja, pokazujući kako su zajedno istraživali znamenitosti slovenskog glavnog grada i uživali u opuštenoj atmosferi.

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Sofia Houdek Foto: Instagram

Jacques Houdek Foto: Livio Andrijic / CROPIX/Cropix

Jacques Houdek s obitelji - 2 Foto: Instagram

Jacques Houdek s obitelji - 5 Foto: Instagram

Obitelj je prošetala starom gradskom jezgrom, fotografirala se na Prešernovu trgu te uz obale rijeke Ljubljanice, a nisu propustili ni jedan od prepoznatljivih mostova s pogledom na šarmantne ulice i povijesne građevine. Na fotografijama svi poziraju nasmijani i dobro raspoloženi, očito uživajući u zajedničkom vremenu.

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Posebnu pažnju privukla je upravo Sofia, koja je za izlet odabrala upečatljivu modnu kombinaciju – žuto-bijelu kariranu košulju, plavu kravatu i beretku, uz efektan plavi eyeliner. Brigita se odlučila za ležerno ljetno izdanje, dok je Jacques ostao vjeran opuštenom stilu s polo majicom i slamnatim šeširom.

Jacques Houdek Foto: Facebook

Jacques Houdek Foto: Josip Moler/Cropix

Jacques Houdek - 2 Foto: Instagram

Na fotografijama se mogu vidjeti i neke od najpoznatijih ljubljanskih razglednica, uključujući Tromostovje, Ljubljanicu te šarmantne ulice starog grada, koje su obitelji poslužile kao kulisa za zajedničke uspomene.

Jacques je više od 20 godina u braku s Brigitom, a osim Sofije, imaju i sina Davida koji ulazi u pubertet.

"Mudra Sofica. Mislim da neće napraviti krive poteze u životu. Jako je svoja, jako je... Baš sam ponosan jako na nju. Ona baš je osoba već sada izgrađena i vrijedna i ima neke svoje ciljeve koje si zacrtala", ispričao je Jacques Houdek u nedavnom intervjuu za IN magazin.

Kako izgleda interijer njihovog doma, pogledajte OVDJE.

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