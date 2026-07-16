Kći Jacquesa Houdeka privukla je sve poglede na obiteljskom izletu kojim se pjevač pohvalio

Jacques Houdek proveo je obiteljski dan u Ljubljani sa suprugom Brigitom i kćeri Sofijom, koja se i pohvalila izletom na društvenim mrežama.
Jacques Houdek iskoristio je ljetne dane za obiteljski izlet u Ljubljanu, a društvo su mu pravile supruga Brigita i njihova kći Sofia.3 vijesti o kojima se priča ''nije baš ugodno'' Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj: ''Tamo nitko nema klimu'' nakon 13 godina braka Razvodi se pjevač nakon što je javno priznao da je gej, ovako je sve to komentirala njegova supruga velika tragedija Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života
Talentirana 20-godišnjakinja na društvenim mrežama je podijelila niz fotografija s putovanja, pokazujući kako su zajedno istraživali znamenitosti slovenskog glavnog grada i uživali u opuštenoj atmosferi.
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Sofia Houdek Foto: Instagram
Jacques Houdek Foto: Livio Andrijic / CROPIX/Cropix
Jacques Houdek s obitelji - 2 Foto: Instagram
Jacques Houdek s obitelji - 5 Foto: Instagram
Obitelj je prošetala starom gradskom jezgrom, fotografirala se na Prešernovu trgu te uz obale rijeke Ljubljanice, a nisu propustili ni jedan od prepoznatljivih mostova s pogledom na šarmantne ulice i povijesne građevine. Na fotografijama svi poziraju nasmijani i dobro raspoloženi, očito uživajući u zajedničkom vremenu.
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Posebnu pažnju privukla je upravo Sofia, koja je za izlet odabrala upečatljivu modnu kombinaciju – žuto-bijelu kariranu košulju, plavu kravatu i beretku, uz efektan plavi eyeliner. Brigita se odlučila za ležerno ljetno izdanje, dok je Jacques ostao vjeran opuštenom stilu s polo majicom i slamnatim šeširom.
Jacques Houdek Foto: Facebook
Jacques Houdek Foto: Josip Moler/Cropix
Jacques Houdek - 2 Foto: Instagram
Na fotografijama se mogu vidjeti i neke od najpoznatijih ljubljanskih razglednica, uključujući Tromostovje, Ljubljanicu te šarmantne ulice starog grada, koje su obitelji poslužile kao kulisa za zajedničke uspomene.
Jacques je više od 20 godina u braku s Brigitom, a osim Sofije, imaju i sina Davida koji ulazi u pubertet.
"Mudra Sofica. Mislim da neće napraviti krive poteze u životu. Jako je svoja, jako je... Baš sam ponosan jako na nju. Ona baš je osoba već sada izgrađena i vrijedna i ima neke svoje ciljeve koje si zacrtala", ispričao je Jacques Houdek u nedavnom intervjuu za IN magazin.
Kako izgleda interijer njihovog doma, pogledajte OVDJE.
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