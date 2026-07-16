5 razloga zašto ovoga tjedna posjetiti Green River Festival

Međunarodna dokumentarna izložba fotografija Balkan Love, koncert Petre & Soulfindersa, Art Bazar, kreativne radionice i glazba koja spaja generacije obilježit će ovotjedni Green River Festival.

Green River Festival, održiva ljetna oaza na obali Save u organizaciji udruge Priroda za sve, i ovoga tjedna donosi bogat program koji spaja umjetnost, glazbu, kreativnost i druženje. Posebnost festivala njegov je održivi koncept – festivalski prostor uređen je ručno izrađenim elementima od recikliranih i ponovno iskorištenih materijala, a zaštitni znak festivala veliki su lopoči, skulpture od slame i solarne instalacije. Ako još niste odlučili kako provesti ljetne večeri, donosimo pet razloga zbog kojih se isplati posjetiti Green River Festival.

1. Međunarodna dokumentarna izložba fotografija Balkan Love

(subota, 18. srpnja u 19:19)

Green River Festival Foto: Tomislav Jugkala

Među najzanimljivijim događanjima ovoga tjedna ističe se otvorenje međunarodne dokumentarne izložbe fotografija Balkan Love autora Aleksandra Crnogorca. Školovao se u Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj, a kroz svoje dugoročne dokumentarne projekte istražuje identitet, ljudska prava i društvene odnose na prostoru zapadnog Balkana. U projektu Balkan Love kroz objektiv donosi priče parova različite dobi, vjere, nacionalnosti i životnih iskustava, pokazujući da ljubav nadilazi predrasude. Otvorenje izložbe moderirat će Ida Prester.

2. Glazba koja spaja generacije

(četvrtak, 16. – nedjelja, 19. srpnja)

Ljubitelje dobre glazbe u četvrtak očekuje Glazbeni vremeplov posvećen Princeu uz DJ-a Vitixa. Iako ima samo deset godina, ovaj mladi zaljubljenik u glazbu publiku će provesti kroz najveće hitove 70-ih, 80-ih, 90-ih i 2000-ih. U petak od 20:20 slijedi koncert Petre & Soulfindersa, dok subota donosi Tancflek – Glazbeni međuobrok feat. Demi & DJ Lina te cjelodnevni glazbeni program Summertime Saturday. Za kraj vikenda, Sunday Surprise donosi još jednu večer odlične glazbe i opuštene atmosfere na obali Save.

3. Art Bazar i kreativne radionice

(petak, 17. – nedjelja, 19. srpnja)

Večernji Art Bazar ponovno okuplja domaće kreativce i male proizvođače s unikatnim rukotvorinama, ilustracijama i dizajnerskim proizvodima. Posjetitelje očekuju i radionice Škvadra s Drave i solarne instalacije te Keramičke maštarije by Monami Ceramic Cafe, namijenjene svima koji vole stvarati i isprobati nešto novo.

4. Više od festivala

Green River Festival mnogo je više od koncerata i kulturnih događanja. Tijekom cijelog tjedna posjetitelje očekuju sportska zona, glazbena slušaonica s tematskim glazbenim danima te brojni sadržaji za djecu i odrasle koji boravak uz Savu pretvaraju u cjelodnevni ljetni doživljaj.

5. Ljetni ugođaj uz Savu

Uz bogat program, Green River Festival nudi i ono zbog čega mu se posjetitelji iz godine u godinu vraćaju opuštenu atmosferu uz rijeku, osvježavajuće koktele i potpuni doživljaj - sve što je potrebno za savršenu ljetnu večer uz Savu.

Točan raspored događanja pratite na društvenim mrežama:

https://www.instagram.com/green_river_fest/

https://www.facebook.com/greenriverfest

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