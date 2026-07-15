"Čovjek te ne može u oči gledat'!" Nives Celzijus u opasno dekoltiranoj haljini skočila u bazen

Nives Celzijus ponovno je oduševila pratitelje na Instagramu objavom uz bazen, gdje je pozirala u kratkoj narančastoj haljini s dubokim dekolteom.

Nives Celzijus na svom Instagram profilu podijelila je fotografije s ljetnog odmora, otkrivši pratiteljima kako provodi slobodne dane uz bazen.

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Za fotografiranje je odabrala kratku narančastu haljinu s dubokim dekolteom, s kojom je ujedno i uskočila u bazen, a njezino izdanje brzo je prikupilo tisuće lajkova i brojne komplimente.

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"Bomba", "Draga Nives, ne može te čovjek u oči gledat", "Predivno!" i "Kako možeš tako dobro izgledati?", samo su neki od komentara ispod objave.

Nives Celzijus - 5 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Na nekoliko fotografija pokazala je i tetovažu cvijeta na bedru, podigavši rub haljine kako bi se bolje vidjela. Uz objavu je napisala:

Nives Celzijus - 1 Foto: Nives Celzijus/Instagram

"Pa povedi me na adresu; Inferno 666", stih iz svoje pjesme "Inferno", koju je objavila 2014. godine.

Nives Celzijus - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus - 2 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Cijelu objavu pogledajte OVDJE.

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Nives Celzijus već godinama redovito izaziva reakcije svojim objavama na društvenim mrežama. Bilo da dijeli fotografije s odmora, najavljuje nove glazbene i glumačke projekte ili pokazuje trenutke iz privatnog života, njezine objave gotovo uvijek privuku velik interes pratitelja.

Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram

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