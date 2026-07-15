"Čovjek te ne može u oči gledat'!" Nives Celzijus u opasno dekoltiranoj haljini skočila u bazen

Nives Celzijus ponovno je oduševila pratitelje na Instagramu objavom uz bazen, gdje je pozirala u kratkoj narančastoj haljini s dubokim dekolteom.
Nives Celzijus na svom Instagram profilu podijelila je fotografije s ljetnog odmora, otkrivši pratiteljima kako provodi slobodne dane uz bazen.3 vijesti o kojima se priča nakon 13 godina braka Razvodi se pjevač nakon što je javno priznao da je gej, ovako je sve to komentirala njegova supruga velika tragedija Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života ''znaš...'' Jelena Rozga za In Magazin otkrila hoće li nakon vjenčanja zadržati svoje prezime
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Za fotografiranje je odabrala kratku narančastu haljinu s dubokim dekolteom, s kojom je ujedno i uskočila u bazen, a njezino izdanje brzo je prikupilo tisuće lajkova i brojne komplimente.
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"Bomba", "Draga Nives, ne može te čovjek u oči gledat", "Predivno!" i "Kako možeš tako dobro izgledati?", samo su neki od komentara ispod objave.
Nives Celzijus - 5 Foto: Nives Celzijus/Instagram
Nives Celzijus - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram
Na nekoliko fotografija pokazala je i tetovažu cvijeta na bedru, podigavši rub haljine kako bi se bolje vidjela. Uz objavu je napisala:
Nives Celzijus - 1 Foto: Nives Celzijus/Instagram
"Pa povedi me na adresu; Inferno 666", stih iz svoje pjesme "Inferno", koju je objavila 2014. godine.
Nives Celzijus - 3 Foto: Nives Celzijus/Instagram
Nives Celzijus - 2 Foto: Nives Celzijus/Instagram
Cijelu objavu pogledajte OVDJE.
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Nives Celzijus već godinama redovito izaziva reakcije svojim objavama na društvenim mrežama. Bilo da dijeli fotografije s odmora, najavljuje nove glazbene i glumačke projekte ili pokazuje trenutke iz privatnog života, njezine objave gotovo uvijek privuku velik interes pratitelja.
Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram
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