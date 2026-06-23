Kako su povezani Nives Celzijus i vatreni Marco Pašalić?

Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić posljednjih godina privlači sve više pozornosti svojim igrama na travnjaku, no malo tko zna da ga s Nives Celzijus veže dugogodišnje obiteljsko prijateljstvo.

Iako su se posljednjih godina rijetko zajedno pojavljivali u javnosti, malo je poznato da su Nives Celzijus i hrvatski reprezentativac Marco Pašalić obiteljski povezani već dugi niz godina.

Pjevačica i glumica više je puta otkrila kako njezina obitelj godinama njeguje prijateljske odnose s obitelji Pašalić, zbog čega mladog nogometaša poznaje još od njegovih najmlađih dana.

Marco Pašalić - 1 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram

Da njihovo prijateljstvo traje desetljećima, Nives je pokazala i objavama na društvenim mrežama, gdje je ranije dijelila zajedničke fotografije iz prošlosti. Na nekima od njih vidi se i mladi Marco u društvu Nivesine sestre Matee, što potvrđuje koliko su njihove obitelji bile bliske.

Nives Celzijus, Marco Pašalić Foto: Instagram

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Koliko je vezana uz obitelj Pašalić, Nives je otkrila i tijekom Europskog prvenstva, kada je priznala da posebno prati Marcove nastupe za hrvatsku reprezentaciju. Tada je istaknula kako njezina obitelj poznaje njegove roditelje te da im je nogometaš iznimno drag.

Marco Pašalić - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Nives Celzijus - 5 Foto: Instagram

"To su sad već došle ove generacije koje su stvarno premlade, ali evo Taishi su recimo zgodni Gvardiol, voli Marca Pašalića, njega znamo još otkad je bio mali, njegovu obitelj i mamu i tatu i sve, tako da on nam je drag", rekla je jednom Nives.

Više o Marcu Pašaliću čitajte OVDJE.

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